巴基斯坦指认印度打算本月再袭巴方 印方未回应

巴基斯坦政府7日依据“可靠情报”指认印度方面打算在4月16日至20日对巴基斯坦方面再次发动袭击。印方没有回应这一说法。

巴基斯坦外交部长沙阿·马哈茂德·库雷希在家乡木尔坦市告诉媒体记者：“我们有可靠情报，显示印度正打算对巴基斯坦发动新袭击。依据我们的情报，袭击可能发生在4月16日至20日。”

库雷希没有说明巴方掌握何种证据，没有解释推测袭击日期如此具体的原因。他说，总理伊姆兰·汗同意公开情报内容，巴方已经将这一情况告知联合国安全理事会5个常任理事国。

印控克什米尔2月14日发生一起爆炸袭击，致死至少40名印度中央后备警察部队士兵，触发印巴双方在克什米尔地区冲突。印度空军2月26日越过克什米尔印巴实际控制线发动空袭；巴方次日反击，击落印度战机并俘获1名印军飞行员。

巴基斯坦军方3月1日向印度政府送返俘获的印军飞行员，两国紧张关系趋于缓和。不过，美国《外交政策》杂志4日以国防部高级官员为消息源报道，美方清点印方声称击落的巴方美制F-16战机，发现巴方的F-16战机一架不少。巴基斯坦总理伊姆兰·汗6日指责印方宣称击落巴方战机的说法意在“煽动战争”。

印度外交部没有就巴方披露消息回应媒体记者提问。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)