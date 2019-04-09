利比亚首都周边冲突加剧 美国撤出部分驻利美军

利比亚首都的黎波里周边7日冲突加剧，东部武装发起攻势，旨在夺取首都控制权，位于首都的民族团结政府发起反击。

为撤走陷入战区的平民和伤员，联合国维和部队紧急调停，没有成功，交火造成包括平民在内35人丧生。美国和联合国紧急撤出部分驻利比亚人员。

【美国关切】

美国国务卿迈克·蓬佩奥7日发表声明，“严重关切”的黎波里周边冲突，呼吁东部武装指挥官、利比亚军事强人哈利法·哈夫塔尔“立即停火”。

蓬佩奥说：“我们明确反对哈利法·哈夫塔尔麾下武装的军事攻势，敦促立即停止这些以利比亚首都为目标的军事行动。这次针对的黎波里的单方面军事行动危及平民安全，令利比亚和平前景堪忧。”

他声明，“军事方案不能化解利比亚冲突”，呼吁利比亚各方“紧急缓和局势”，“美国将与国际社会一道，督促利比亚领导人加入由联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆牵头的政治协商进程”。

他重申，“政治解决方案是团结国家，向所有利比亚人提供安全、稳定和繁荣的唯一途径。”

哈夫塔尔麾下的“国民军”4日开始发动攻势，7日推进到的黎波里南部郊区。同一天，利比亚民族团结政府宣布发起代号“愤怒火山”的反击攻势。

【紧急撤人】

利比亚局势突变，促使美国7日决定暂时撤出部分驻扎在利比亚的美军。

一段上传到互联网的视频显示，两架明显隶属美国海军的运输机从的黎波里东郊的詹祖尔海滨附近起飞。画面中，仍有美军士兵乘坐小艇从海上向岸边集结。

美军非洲司令部司令托马斯·瓦尔德豪泽说：“利比亚当地的安全形势正在变得复杂和难以预料。即使调整部署，我们还会为利比亚现有任务提供灵活机动的支持。”

就美军驻利比亚人员部署情况，他没有细说。

在北大西洋公约组织支持下，利比亚反对派2011年推翻穆阿迈尔·卡扎菲政权，这一非洲北部国家随后陷入混乱。美国派出规模不大的美军协助当地武装打击极端组织“伊斯兰国”和关联“基地”组织的武装人员。

【调停失败】

国际社会担心利比亚再次滑向内战边缘，联合国驻当地维和部队7日呼吁双方短暂停火，以便撤离平民和伤员，但调停没有成功。

维和部队说，联合国呼吁双方当地时间7日下午4时开始，在的黎波里南郊停火两个小时。双方没有采纳这一提议。随后，维和部队只能建议处于交战区域的居民尽量待在家中，远离窗户。

参与利比亚维和行动的印度6日先行撤出一部分维和人员。印度外交部长苏什玛·斯瓦拉杰证实，鉴于利比亚“形势突然恶化”，隶属中央后备警察部队的15名维和人员已经撤出的黎波里。

民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰6日发表电视讲话，指责哈夫塔尔“违背”约定。两人先前在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比会晤，商定今年年底以前举行议会和总统选举。

联合国牵头两人下周再次会面，商定选举大致日期。虽然局势生变，联合国特别代表萨拉姆坚持会期不变。（田野）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)