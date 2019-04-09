美国“拉黑”革命卫队 伊朗警告将“对等”报复

美国政府官员披露，打算美国东部时间8日宣布伊朗伊斯兰革命卫队是“恐怖组织”，准备施加制裁。这将是美国首次把一个国家的国家武装力量列入恐怖主义“黑名单”。

伊朗伊斯兰议会大多数议员7日在一份联署声明中警告，如果美方采取这一举措，伊方将“对等”报复。

【首次】

两名美国政府官员和一名国会助理以不公开姓名为条件向美联社证实，美国国务院预期8日正式“拉黑”伊朗伊斯兰革命卫队。

这将是美国政府首次正式把一国武装力量定为恐怖组织。美国国务院现阶段把大约60个组织列入黑名单，包括“基地”组织、极端组织“伊斯兰国”及其下属多个分支，以及黎巴嫩真主党和数个巴勒斯坦武装团体。只是，其中没有作为国家机构的军事组织。

伊朗伊斯兰革命卫队在1979年伊朗伊斯兰革命以后创建，以捍卫伊朗政权为职责，与伊朗国防军共同组成这个西亚国家的正规武装力量。两者互不统属，指挥系统各自独立。路透社报道，革命卫队现有大约12.5万人，直接听命于伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊。

美国国务卿迈克·蓬佩奥与财政部长史蒂文·姆努钦协调后，将发表“拉黑”伊朗伊斯兰革命卫队的声明。国会后续有7天时间审核，如果没有异议，美方将出台一系列制裁举措，包括冻结革命卫队在美国境内资产，禁止美国企业、公民与革命卫队发生商业往来或向后者活动提供支持。

【掣肘】

在美联社看来，伊朗伊斯兰革命卫队在伊朗经济领域有着广泛影响力，但针对革命卫队的制裁效果可能有限，可能给美国军事和外交人员在中东地区的活动增加难度。

伊拉克许多什叶派民兵武装和政党、黎巴嫩真主党与伊朗伊斯兰革命卫队关系紧密。依照美方与制裁相关法律，如果没有例外或豁免，美方人员将无权与伊拉克、黎巴嫩两国政府、议会和其他权力部门中与革命卫队有关联的人员接触、联系、会面。五角大楼以及中央情报局等情报部门因而提出异议。

同时，一名不愿公开姓名的美国官员说，多名美方将领担忧，美方举动会促使伊朗方面针对美国在叙利亚、伊拉克等中东国家的军事存在施加报复。美国现阶段在伊拉克和叙利亚分别驻军5200人和2000人。另外，美国在卡塔尔设有乌代德空军基地，在巴林驻扎海军第五舰队。

那两名不愿公开姓名的政府官员说，国务院担心，可能发生针对美国使领馆的袭击或反美示威，会相应发布旅行警告。

【反制】

伊朗议会290名议员中255人7日签署一份声明，誓言对美方举动采取“对等行动”。

声明指认多名美国政要是中东地区恐怖分子的“创造者和支持者”，将为认定伊朗伊斯兰革命卫队为“恐怖组织”这一“不恰当、愚蠢”举动而后悔。

伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席赫什马图拉·法拉赫特皮谢6日说，如果美国把伊朗伊斯兰革命卫队列入“恐怖组织”黑名单，“我们也会把美国军队列入恐怖黑名单”，与极端组织“伊斯兰国”并列。

伊朗法尔斯通讯社7日援引伊斯兰革命卫队总司令穆罕默德·阿里·贾法里的话报道，如果美方作出这一“不智”举动，美国部署在西亚地区的军队和治安部队如今“享有的安宁将不复存在”。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫当天在社交媒体“推特”写道，多名美方官员成为以色列的马前卒，希望借助把伊朗革命卫队定为“恐怖组织”，替以色列总理本雅明·内塔尼亚胡把美国“拖入泥沼”。

以色列定于9日、即美方预期宣布“拉黑”伊朗伊斯兰革命卫队的次日举行议会选举。一些分析师说，美国选择这个时间点宣布，意在为以色列站台。

伊朗与以色列是宿敌，后者坚决反对伊朗核问题全面协议，同时认定伊朗在中东地区扩张势力，威胁以色列安全。伊朗不承认以色列作为国家存在。所谓“伊朗威胁”是本届以色列议会选举主要议题之一。（王逸君）（新华社专特稿）

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