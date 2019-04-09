美墨边境难阻移民潮 国土安全部长“走马换将”

美国总统唐纳德·特朗普和国土安全部长科斯特珍·尼尔森7日先后经由社交媒体宣布后者将离职。

多家媒体分析，白宫把管控边境不力归咎于尼尔森领导的国土安全部“不够强硬”。着眼于明年总统竞选，特朗普政府今后恐进一步强化移民政策立场。

【尽责不得力】

特朗普7日率先在社交媒体“推特”发文，说尼尔森将离职并“感谢她的服务”，同时“高兴地宣布”海关和边境保护局局长凯文·麦卡利南将代理国土安全部长职务。

美联社报道，麦卡利南参与制订不少政府政策，得到国会领导人、白宫以及同部门官员高度认可。尼尔森所获评价则是“尽职尽责推动”边境“隔离墙”等特朗普移民政策。

尼尔森大约1小时后在“推特”贴出辞职信，说“希望下任部长能在修订（移民）法律方面获得国会和法院支持”。她当天深夜确认，将继续出任部长至10日，以“协助平稳过渡，确保国土安全部关键任务不受影响”。

3名要求匿名的知情人士披露，尼尔森近期倍感受挫，认定国土安全部缺乏其他部门支持，白宫官员又频频干预。她7日前往白宫与特朗普会晤，最终选择请辞。

按照美联社的说法，压倒尼尔森的“最后一根稻草”是特朗普5日突然撤销对入境和海关执法局代理局长罗恩·维蒂耶洛“转正”的提名。这一决定事先没有知会尼尔森，更没有与她商讨。尼尔森5日陪同特朗普视察加利福尼亚州与墨西哥边境，原本希望讨论此事，但因时间紧迫，转而要求7日与特朗普会晤。

一些美国媒体报道，特朗普撤销维蒂耶洛提名是想让“更强硬”的人执掌入境和海关执法局。

【两头不讨好】

尼尔森现年46岁，2017年1月加入特朗普过渡团队，是时任国土安全部长约翰·凯利的“爱将”，同年7月追随凯利短暂入职白宫，当年12月正式出任国土安全部长。

尼尔森目前是职位最高的女性阁僚。她离开后，国土安全部、白宫办公厅和五角大楼三大部门都只有代理负责人。

不同于先前不少“被炒”官员，尼尔森离职几乎没有争议。尽管忠诚执行并辩护特朗普移民政策，尼尔森在16个月任期内屡次曝出离职传闻。

法新社报道，尼尔森与特朗普关系长期“艰难”。尽管她忠心耿耿，特朗普经常抱怨尼尔森表现不佳，不够强硬。

两人关系近期因美墨边境再度紧张。国土安全部设施和人手早已因非法移民涌入而不堪重负，临时抽调边防人员又让入境口岸堵车严重。同时，大批中美洲国家移民近期可能经由墨西哥前往美国。

作为特朗普“争议移民政策的一线防卫”，尼尔森强力推行的“骨肉分离”等“零容忍”移民执法政策让她饱受国会和民众诟病。美国国会民主党人多次举行听证会，拿尼尔森作批判特朗普政策的“标靶”；尼尔森去年在首都华盛顿一家墨西哥餐厅就餐时遭遇民众抗议。

【强硬反移民】

美国土安全部“9·11”袭击后创建，权限涵盖救灾、网络安全、交通安全、海岸警卫和边防巡逻等多领域，下辖海关和边境保护局、入境和海关执法局、国民警卫队、海岸警卫队、特工处和联邦紧急措施署等多个联邦政府部门和机构。

综合多家媒体分析，特朗普决定用主管移民的最高级别官员麦卡利南取代尼尔森，显现他对国土安全部的倚重。尼尔森先前屡次抵触白宫移民政策顾问斯蒂芬·米勒，后者立场强硬，希望更多“自己人”进入国土安全部。

特朗普一直把打击非法移民视为上任两年来的核心政策，声称这是他谋求2020年连任总统的主要竞选话题。观察人士说，这番人事变动是特朗普进一步强化移民政策立场的信号。

宣布人事变动后不久，特朗普再次经由“推特”发声，称美国“已满员”，要求墨西哥逮捕全部非法移民，否则他就关闭边境或加征关税。他同时要求国会民主党人尽快与白宫达成共识，修复移民系统“漏洞”。

美国众议院国土安全委员会主席贝尼·汤普森7日发表声明，说尼尔森的任期“一开始便是灾难”，但她不应成为特朗普“糟糕、残忍政策”的替罪羊。国会参议院少数党领袖查克·舒默则说，当特朗普认为“政府中最激进的声音已不够激进时”，“你知道他已完全脱离美国民众”。（海洋）（新华社专特稿）

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