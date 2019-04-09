红酒、厕纸和意面 英国民众“脱欧”囤货前三甲

一项调查显示，由于担心“无协议脱欧”可能导致商品短缺，英国民众最近大量囤货以备不时之需，其中购买最多的商品是红酒、厕纸和意大利面。

美国石英财经网站分析英国育儿论坛“妈妈网”3000多条帖子得出上述结论。除红酒、厕纸和意大利面外，保质期较长的牛奶、咖啡、药品、面粉、罐装西红柿、豆类和茶也是英国民众囤积较多的商品。

还有发帖人说，自己囤了各种香料和调味品，以免食物短缺期间饮食过于单调。英国作者安德鲁·罗森为此出版书籍《为“脱欧”做准备：如何在食物短缺中生存》。他说，除常用食品外，自己还囤积了巧克力、饼干和红酒等，因为困难时期更需要零食、酒精等“提振士气”。

英国《泰晤士报》8日报道，英国三分之一食物经一套复杂体系从欧盟成员国进口。万一出现“无协议脱欧”局面，这套体系将无法运转，导致英国商品短缺。英国政府和议会就“脱欧”协议争执不下，加剧民众担忧，民众因此开始囤货。英国政府和零售商则表示，无需“恐慌购物”。

英国原定3月29日正式“脱欧”，但由于政府和议会难以就“脱欧”协议达成一致，已要求欧盟将“脱欧”最后期限推迟至6月30日。（袁原）【新华社微特稿】

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