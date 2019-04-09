博索纳罗上任头三个月支持率创新低 本人不以为意

巴西民意调查机构7日发布的调查结果显示，总统雅伊尔·博索纳罗上任头三个月所获支持率创军政府1985年结束统治以来新低。

福利亚公司2日至3日调查2086名16岁以上民众。结果显示，32%的巴西民众认为博索纳罗政府业绩“良好或优秀”，33%认为“一般”，30%认为“不好或糟糕”。

按照福利亚公司的说法，博索纳罗就职头三个月的支持率明显低于历届前任，30%的不满意度却高于他们。迪尔玛·罗塞夫2011年就任三个月后的反对率为7%，路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦2003年为10%。

另外，59%的调查对象期待博索纳罗展现“良好或优秀”管理能力。博索纳罗1月1日就任总统前，这一比例为65%。

博索纳罗对民调结果不以为意。他告诉巴西《圣保罗报》，他不会回应这项民调，因为“这家公司当初预测我会在第二轮总统选举中败北”。

去年10月28日巴西总统选举第二轮投票中，博索纳罗以55%对45%的得票率战胜劳工党候选人费尔南多·阿达。《圣保罗报》和福利亚公司归属同一家企业。

博索纳罗现年64岁，竞选期间承诺当选后打击腐败，强力整治社会治安，给予警方更大执法权，放宽对私人持枪的限制。美联社解读，这名总统现阶段在兑现推动经济强劲复苏、清除腐败等竞选承诺方面临挑战。（王逸君）【新华社微特稿】

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