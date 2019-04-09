伊朗宣布将美国中央司令部认定为恐怖组织

新华社德黑兰4月8日电 伊朗国家最高安全委员会8日晚间宣布，将美国中央司令部及其驻西亚军队认定为恐怖组织。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗国家最高安全委员会在一份声明中说，美国政府存在支持恐怖主义的行为，伊方将美国中央司令部及其下辖的驻西亚地区军队认定为恐怖组织。

声明说，美国及其盟国在西亚地区支持“极端和恐怖组织”，而伊朗伊斯兰革命卫队一直处于本地区“打击恐怖主义和极端主义”的第一线。声明强烈谴责美方将伊朗伊斯兰革命卫队认定为“恐怖组织”，认为这是“非法且危险”的行径。

声明说，美国的做法“毫无根据”，公然违反国际法和联合国宪章，威胁地区乃至世界和平与安全。美方应为此行为导致的“所有危险后果”承担一切责任。

美国总统特朗普8日宣布，美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

伊朗伊斯兰革命卫队在1979年伊朗伊斯兰革命以后成立，与伊朗国防军共同组成伊朗正规武装力量。

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