墨西哥人的幸福观（记者手记）

3月的墨西哥城，大街小巷的蓝花楹如同一团团紫蓝色的焰火绽放。改革大道两边的长椅上，人们悠然自得地沐浴着春光，幸福的笑脸在阳光下闪耀着。

幸福是人类共同的追求，每年的3月20日是联合国大会确立的国际幸福日。据联合国《2019年全球幸福报告》显示，墨西哥排在哥斯达黎加之后，是拉丁美洲第二幸福的国家；在156个国家和地区中，墨西哥的幸福指数排名第二十三位。墨西哥国立自治大学的一份调查显示，每10个墨西哥人中就有8个人觉得自己生活幸福。拉美人类发展协会顾问霍纳塔·巴里奥斯说：“这实际上反映了墨西哥人对困难的适应力。他们不仅能从容面对逆境，还能让自己变得更加强大。”

对于幸福的本源，美国《纽约时报》畅销书作家、记者丹·巴特纳花了15年时间进行调研，他认为幸福包括4个要素——拥有与当地主流社会相匹配的价值观、国家对每个人都有基本保障、人与人能相互信任以及丰富的社会关系。这与拉丁美洲积极心理学协会创始人爱德华多·马塞的观点基本一致。在马塞看来，社交能力、信仰、家庭观念、国家自豪感、归属感和文化传统等各个方面，都使墨西哥人对未来充满希望并倍感幸福。

墨西哥璀璨的文化传统让墨西哥人有很强的自豪感。墨西哥拥有31项世界文化遗产和7项世界非物质文化遗产，数量位居拉丁美洲首位。代表玛雅文明和阿兹特克文明的金字塔群、闻名遐迩的壁画之都、举世闻名的亡灵节、数不胜数的博物馆以及美味可口的玉米面卷饼无不让全世界游客流连忘返。有学者分析说，墨西哥人有强烈的自我意识，并为其独特的文化感到自豪，他们将不同文化元素相对和谐地熔于一炉，塑造了这个国家的独特性和民族主义情怀。

和谐美满的家庭也是墨西哥人幸福感的重要来源。当了22年园丁的孔拉多告诉记者，他感到很幸福。孔拉多今年50岁，20岁时就有了第一个孩子，现在育有3个子女，妻子经营着一家店铺，一家人过着和谐美好的生活。他说，墨西哥人有很强的家庭观，年轻人结婚也早，有的18到20岁就结婚了。孔拉多一家人的生活是墨西哥普通劳动者的缩影。

墨西哥综合福利研究所的心理学家阿伦·索洛金说，墨西哥人幸福的真谛，其实不在于物质多少、声望高低、成就大小——这一切转瞬即逝，幸福的感觉在于享受每一个过程，在于前进每一小步和获得每一个小成就所得到的满足。甚至面临失败和逆境时，用更加建设性的方式来理解和诠释幸福。这些精神都流淌在墨西哥人的血液中，让他们感到身边的幸福无处不在。

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 17 版）

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