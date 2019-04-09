支持法、德等国维护多边主义的积极努力

本报北京4月8日电 （记者韩晓明）针对法、德两国外长近日共同提议建立“多边主义联盟”，外交部发言人陆慷8日表示，中方支持包括法、德等国家在内的国际社会维护多边主义的积极努力，愿同各方一道，维护以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。

在当日例行记者会上，有记者问：近日，法、德两国外长在出席联合国安理会会议期间，共同提议建立“多边主义联盟”，并计划在今年9月召开的第七十四届联合国大会期间正式发起联盟。请问中方对此有何看法？

陆慷表示，中国一直是多边主义的坚定维护者、支持者和践行者。在当前经济全球化和世界多极化深入发展、全球性挑战不断增多的背景下，世界比以往任何时候都更加需要多边主义。

他说，不久前，习近平主席访问法国期间，同法国总统马克龙、德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克共同出席了中法全球治理论坛闭幕式，系统阐述了中方维护多边主义，加强国际对话与合作，共同破解治理、信任、和平、发展“四大赤字”，改善全球治理的主张。

“中方支持包括法、德等国家在内的国际社会维护多边主义的积极努力，我们愿同各方一道，维护以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，维护以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚持多边主义，共同推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，携手构建人类命运共同体。”他说。

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 17 版）

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