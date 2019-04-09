中巴经济走廊项目有助于强健巴方经济筋骨

本报北京4月8日电 （记者韩晓明）针对有媒体称“一带一路”倡议下中国在巴基斯坦基础设施建设加剧其经济风险，外交部发言人陆慷8日表示，中巴经济走廊项目不但没有加重巴方负担，反而有助于更强健巴方的经济筋骨。
陆慷表示，中巴经济走廊是新时代中巴合作的标志性工程，也是“一带一路”建设先行先试的一个重要项目。走廊建设5年多以来，早期收获项目多达22个，给当地社会创造了数万个就业岗位，满足了860万户人家的用电需求。这些极大改善了巴基斯坦的基础设施，有力促进了巴基斯坦的民生福祉，理所当然会受到巴基斯坦政府和人民热烈欢迎。
他说，采取国际融资方式实施重大项目，是全球通行做法，也是发展中国家突破资金瓶颈、助力增长的有效途径。“就中巴经济走廊建设而言，目前项目中，只有不到20％是使用了中方贷款，而超过80％是中方直接投资和无偿援助。所以这个项目的建设本身不但没有加重巴方负担，反而有助于更强健巴方的经济筋骨。”
“有关媒体如果真心关心巴基斯坦人民福祉，关心巴基斯坦的发展，不妨到实地去了解一下当地民众是如何评价中巴经济走廊建设项目，在此基础上能够更实事求是地报道中巴经济合作。”陆慷说。
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