“中国朋友给我们送来了珍贵礼物”（第一现场）

中国援建菲律宾南阿古桑省戒毒中心移交仪式现场。

本报记者 赵益普摄

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4月8日，由中国建筑股份有限公司（中国中建）承建、中建第三工程局施工的中国援建菲律宾戒毒中心移交仪式在菲律宾南部棉兰老岛南阿古桑省圣弗朗西斯科市举行。南阿古桑省戒毒中心与同在棉兰老岛、350公里之外的萨兰加尼省戒毒中心，是近年来中国政府援建菲律宾首批完工的成套项目，是中国积极支持菲律宾禁毒事业的最新成果。

在4月8日上午举行的移交仪式上，中方将印有中菲两国国旗、象征项目完工的钥匙交给菲方，随后两国官员共同为戒毒中心揭牌。菲律宾南阿古桑省戒毒中心椰林环抱、环境优美。戒毒中心含150个床位，项目用地面积3公顷，建筑面积约6750平方米。建筑包括行政管理及医疗综合楼、探视用房、员工用房、病人宿舍、风雨操场等。该戒毒中心采用了“希望之窗”的现代主义建筑风格设计理念，庭院式分散布局，宽敞大气、色彩明亮。

“感谢中国朋友，我们要尽全力推动菲中关系进一步发展”

据悉，智能化信息系统设计是该戒毒中心的一大亮点。通过充分利用智能化信息设备，戒毒中心建立了多个互相联动的智能化信息系统，保障了项目后期高效运营，充分展示了中国援建项目的高规格与现代化的设计建造水平。

南阿古桑省戒毒中心项目于2018年2月动工，2019年4月完工，成为“中国速度”在菲律宾的典范。据了解，该戒毒中心将于今年5月正式投入使用，它将成为菲律宾最现代、最科学的戒毒中心之一，将极大改善菲律宾的戒毒条件。

南阿古桑省省长爱德华·普拉萨表示，“南阿古桑省一直梦想有一个现代化的、科学的戒毒中心，中国政府让这个梦想实现了。中国朋友给我们送来了珍贵礼物。”

菲律宾卫生部部长助理阿卜杜拉·杜玛玛告诉本报记者，中国援建的南阿古桑和萨兰加尼的戒毒中心都很棒，戒毒中心设施完备齐全、居住条件优良，病人在这里可以感受到家的温暖。阿卜杜拉表示，菲律宾卫生部一直希望鼓励吸毒者戒掉毒瘾，这两所戒毒中心极大地支援了我们的工作，支援了菲律宾的禁毒事业。阿卜杜拉特别强调，“感谢中国朋友，我们要尽全力推动菲中关系进一步发展。”

中国援菲戒毒中心项目来自于中菲领导人的直接推动。2016年10月，菲律宾总统杜特尔特首次访华，并在当月20日就中国援助菲律宾戒毒中心项目同中方达成一致。2018年12月17日，首个中国援菲戒毒中心项目在菲律宾萨兰加尼省移交给菲律宾卫生部，不到4个月后，中国援菲的第二个戒毒中心项目就在南阿古桑省再次移交给菲卫生部。

“中企不仅给村民提供了工作岗位，而且教会了我们很多技能”

“我们村子有好多人都参与了戒毒中心的建造，马加西村是距离戒毒中心最近的村子，可以说我们是看着这个戒毒中心建起来的，如今终于要移交给菲律宾了，我们怎么能不激动呢？”家住戒毒中心附近马加西村的菲律宾姑娘玛莉亚告诉记者：“中企不仅给村民提供了工作岗位，而且教会了我们很多技能。一些原本只会种田的农夫在戒毒中心工地上工作一段时间后，就可以利用这些技能去省城打工了”。

据了解，在戒毒中心的建造过程中，中国中建坚持采用“受援国自建”的属地化实施模式，结构施工材料、机具、家具、医疗器械等大量物资均在当地采购，累计达到7000万元人民币，拉动了当地的经济发展，给周边居民增加了收入。

戒毒中心的项目劳动力、管理人员也以当地雇员为主，总计聘用了450名菲律宾工人。在施工过程中，通过中国中建对菲方工人的技术指导，部分菲方工人从普通工人转变为技术工人，不仅增加了他们的收入，还为他们以后找工作增加了优势。

中国中建菲律宾分公司总经理刘伟告诉本报记者，坚持属地化原则，既是企业发展之道，更是落实“一带一路”倡议、促进民心相通的重要举措。“南阿古桑戒毒中心的顺利完工，离不开吃苦耐劳、勤奋好学的菲律宾工人，而他们也在这个过程中增加了收入，增长了技能，成了当地基础设施建设的后备力量。”刘伟说。

“菲中两国在禁毒领域的合作已经取得了非常大的成就”

近年来，菲律宾政府在全国强力推进大规模反毒行动。据菲律宾缉毒署统计，全国吸毒人数高达400万人。相比于庞大的吸毒人群，戒毒设施却相对缺乏，而且各省分布十分不均，尤其是南部的棉兰老岛地区更是严重不足。中国政府先后在棉兰老岛援建的这两所戒毒中心，将进一步助力菲律宾的禁毒事业，改善菲律宾的戒毒条件。

对于中国政府的善意，菲律宾人民看在眼里，暖在心里。斯可洛女士在圣弗朗西斯科市政府工作，今天早上特地自己开车来到戒毒中心参加移交仪式。“我打心底里为南阿古桑省拥有这样一座漂亮、现代的戒毒中心而感到高兴。我们自发来到这里，就是为了表示对中国政府援建戒毒中心的感谢，表示我们对菲中友谊的支持，我们希望菲中永远是好朋友。”斯可洛说。

菲律宾卫生部副部长罗赫尔·安说，南阿古桑省戒毒中心可以挽救很多菲律宾人的生命，让他们的生活重回正轨。“菲律宾有着禁毒的决心，感谢中国和南阿古桑省政府让菲律宾的禁毒决心付诸行动。”罗赫尔·安表示：“中国援菲的两所戒毒中心是菲中禁毒领域的合作成果之一，在禁毒领域合作越深入，就越能推动菲中关系更加友好”。

爱德华·普拉萨说：“毫无疑问，菲中两国在禁毒领域的合作已经取得了非常大的成就。”

中国驻菲律宾大使馆经商参赞金远在移交仪式上表示：“中国援建的萨兰加尼省和南阿古桑省两个戒毒中心项目的移交有力地证明了，中国政府将尽一切努力帮助我们的友好邻国菲律宾”。金远说：“中国真诚希望菲律宾繁荣发展，让我们共同努力，为中菲互利合作拥抱更美好、更有希望的未来”。

（本报菲律宾圣弗朗西斯科市4月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 17 版）

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