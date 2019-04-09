非洲犀牛保护任重道远

在位于南非东北部的巴伯顿地区，有一家世界上最大的犀牛“孤儿院”。这里可容纳约100头犀牛，周围布满了高压铁丝网。参观者都被告知必须关掉手机，以防止手机被定位引来偷猎者。

记者来到这里时，这家机构的创始人彼得罗内尔·尼乌沃特正在给一头小犀牛喂食。一周前，这头小犀牛的母亲被偷猎者打死，它也被打伤。“小犀牛失去双亲后，很难在野外独立生活。我们本着‘救援、恢复、释放’的原则救助它们。”彼得罗内尔说。

在这里，记者看到很多被偷猎者割去犀牛角的无角犀牛。彼得罗内尔说，这个犀牛“孤儿院”成立15年了，目的是给野生犀牛提供护理和康复服务。由于犀牛偷猎现象在非洲屡禁不止，这里渐渐成为犀牛的一个庇护所。

非洲目前只剩下2万至2.5万头犀牛，主要栖息地分布在东非及南部非洲。现存的犀牛种群多数濒临灭绝，北方白犀牛仅存两只雌性。

偷猎行为激增是非洲犀牛数量急剧下降的原因之一。以南非为例，过去10年有近8000头犀牛被猎杀。另一方面，人类活动范围扩张致使动物栖息地减少，也导致犀牛数量进一步下降。

为了保护犀牛，非洲各国和一些国际组织纷纷采取措施。联合国环境规划署为帮助非洲国家减少并最终杜绝野生动植物非法交易，通过《禁止非法买卖野生动植物合作执法行动卢萨卡协定》。目前，肯尼亚、埃塞俄比亚、南非等非洲多国签署了该协定。非洲各国还通过设立禁猎区和提供特别保护等措施，对犀牛进行保护。

南非克鲁格国家公园是犀牛在非洲的主要栖息地。这里的偷猎数目占南非犀牛偷猎总数一半以上。公园旁边的南部非洲野生动物学院是专门培养反偷猎队伍和野外护林员的学校。该校的训练官沃特告诉记者：“克鲁格国家公园每天要面对超过7次的偷猎者入侵。有的偷猎者甚至配备了直升机，反偷猎难度在不断加大。因此，我们必须确保高强度训练。”据介绍，反偷猎训练包括空中作业、猎犬特训、野外巡逻、追踪侦查等内容。

在各方的努力下，犀牛保护取得了一定进展。南非环境事务部2月公布的报告显示，2018年，南非被非法猎杀的犀牛数量为769头，比2017年减少259头，连续第三年出现下降。纳米比亚环境部门也表示，2018年，该国犀牛偷猎事件有所减少。

也有犀牛保护组织认为，偷猎数量减少也可能表明野生犀牛的数量明显减少。保护犀牛不仅需要采取更多行动制止非法贸易，还要进行高质量的生物管理。南非环境事务部表示，打击偷猎行为仍是他们保护犀牛的首要任务。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 18 版）

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