海洋变暖破坏大堡礁再生能力

一项新研究发现，澳大利亚大堡礁新生珊瑚数量比历史水平下降了89%。这意味着不断升高的海水温度已破坏了大堡礁的再生能力。

澳大利亚研究人员通过研究大堡礁目前存活的成年珊瑚发现，与前几年相比，大堡礁的珊瑚再生出现了“崩溃”，严重影响了珊瑚种群的更新换代。

2016年和2017年连续两年海洋热浪使得大堡礁大量珊瑚种类出现白化甚至死亡，大堡礁面积出现前所未有的缩减。在过去20年间，大堡礁经历了有史以来的4次大规模珊瑚白化事件。

研究人员估计，即便不再出现任何珊瑚白化事件，大堡礁也需要5至10年的时间恢复至原有水平。澳大利亚詹姆斯·库克大学珊瑚礁研究项目中心主任特里·休斯警告说，珊瑚对温度变化很敏感，所能承受的变暖程度是有限的，“未来10年，人们几乎无法避免第五次甚至第六次珊瑚白化事件。大堡礁珊瑚群存在整体崩溃的可能”。

（据新华社悉尼电）

印度研究人员发现抗菌新途径

印度研究人员最新发现，一种先前未知的酶能够影响细菌细胞壁的合成。以这种酶为靶点，有望开发出新的抗菌药物。

印度细胞和分子生物中心研究人员在新一期美国《国家科学院学报》上发表论文介绍，他们在研究大肠杆菌时发现，一种特殊的肽聚糖水解酶在细胞壁合成中起到关键作用。这种酶可以“剪开”原有细胞壁，为新生成的细胞壁组织提供空间，从而实现细胞壁的扩展，让细菌得以生长繁殖。

研究人员说，这种酶在其他细菌中也存在。若能抑制这种酶的功能，则有望开辟一条新的抗菌途径，研发出能够杀死细菌的新药。

（据新华社新德里电）

埃及发掘一座托勒密王朝时期的贵族墓葬

埃及文物部长哈立德·阿纳尼日前宣布，埃及考古队在南部索哈杰省发掘出一座可追溯至公元前305年至公元前30年托勒密王朝时期的贵族墓葬。

阿纳尼在当天举行的新闻发布会上说，该墓葬装饰精美，由两个墓室组成，分别容纳两个石灰岩石棺，墓主人是一名为图图的贵族与他的妻子。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里表示，这位贵族妻子的木乃伊保存良好，此外古墓还藏有50具动物木乃伊，包括猎鹰、猫、狗和一种外表与老鼠极为相似的动物——鼩鼱。

（据新华社开罗电 记者李碧念、赵家淞）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 18 版）

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