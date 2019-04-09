入选城市景点的垃圾焚烧厂

位于奥地利维也纳市区多瑙河岸的施比特劳垃圾焚烧厂全景。送到这里的垃圾燃烧后产生的废气经过多层过滤后，通过图中高耸的烟囱排向天空。

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一走出地铁站，记者便看到一栋宛如童话城堡般的建筑。建筑的外墙布满不规则的黑白棋盘花纹，几乎每一扇窗户都被装饰成五彩斑斓的各式形状。这是位于奥地利维也纳市区多瑙河岸的施比特劳垃圾焚烧厂。垃圾厂外既闻不到任何异味，也见不到焚烧垃圾后的烟雾。附近是维也纳大学校区、很多写字楼与住宅楼。

“这里是世界上最干净的热废物处理厂之一，还入选过维也纳十大景点。现在这座垃圾焚烧厂成了当地居民的骄傲。”工作人员玛蒂娜·克罗巴特告诉记者。

30多年前，这里也曾经臭味飘散、烟尘漫天。市民们纷纷投诉，希望将垃圾厂拆除，迁至居民稀疏的地区。维也纳市政府决定对垃圾厂进行彻底改造升级。奥地利著名建筑设计师百水受邀负责新厂的整体外观设计。除在新厂中融入自己的设计风格外，百水还在焚烧炉建筑外部增设了一个“空中花园”，即在一个外突的天台上铺上土壤，种满树木。现在，已经有很多鸟类在“空中花园”安了家。1992年，施比特劳垃圾焚烧厂重新运营，不仅外观焕然一新，技术上也采用了欧洲最先进的烟气净化系统。

为了减少垃圾焚烧后产生的有害气体，燃烧物需经过4层过滤。首先，焚烧炉以850至950摄氏度的高温对垃圾实现完全燃烧，沉淀不可燃残渣；接着，混有粉尘的热气通过电气集尘器，灰烬被吸附；然后，排气经过喷雾洗涤装置洗净；最后，气体经过多层加有活性炭的过滤式集尘网，最终排向天空。

据玛蒂娜介绍，净化后的烟气成分主要是水蒸气。气体净化过程中的残余也会被妥善处理。前两道工序产生的不可燃残渣和灰烬被制成粉煤灰混凝土；废水被收集后再次净化，随之产生的滤饼是很好的土壤改良剂，将被运到山野中深度填埋。此外，垃圾燃烧后产生的废气还会被导入一个热交换装置，产生蒸汽。蒸汽通过特殊的保温管道传输到远程供热厂和热电厂，进一步用于发电和远程供热。

维也纳技术检测监管部门和市政当局定期对垃圾厂进行检查。根据每年的检测结果，垃圾厂实际排放的有害物质大约只有法律规定排放值的10%。2012年至2015年间，垃圾厂还进行了一次大规模翻新维修，更换了老化的部件。如今，施比特劳垃圾焚烧厂每年可处理25万吨垃圾、回收6000吨废铁，每年可保证周围6万多户家庭供暖和约5万户家庭供电。

施比特劳垃圾焚烧厂现在也是一个环保教育基地。每天都有学生团体前来参观学习，了解剩余垃圾的处理过程，学习有关“社会与自然融合”的环保理念。面对前来参观的一群初中生，玛蒂娜反复强调严格执行垃圾分类的重要性：“最重要的垃圾处理方式还是分类回收，循环利用。送到这里焚烧的都是不可回收的剩余垃圾。”

（本报维也纳电）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 18 版）

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