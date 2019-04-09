欧洲经济整体稳定但增长动力不足

■欧洲经济整体保持复苏态势，推进结构性改革势在必行。

■欧洲经济多个方面指标出现放缓，短期内恢复强势增长的动力不足。

■内外需求放缓、不确定因素叠加增加欧洲经济走势的不确定性。

世界知名市场研究机构IHS Markit数据显示，欧元区3月制造业采购经理人指数终值为47.5，为近6年以来最低值，欧元区制造业持续低迷的态势。这也显示出，虽然欧洲经济整体呈现稳定态势，但扩张动能有所减弱，仍有再次陷入慢复苏与低增长阶段的风险。

经济整体呈现复苏态势

欧盟国家经济已连续6年保持增长，总体复苏态势得到维持。欧盟统计局公布的数据显示，2019年2月，欧元区整体失业率为7.8%，继续延续了2018年以来的下降趋势，劳动力市场较为活跃。

此外，欧盟金融系统机构改革措施初见成效，银行整体健康指数明显上升，抵御风险的能力有所增强。同时，银行监管、危机救助等一系列措施对成员国金融危机的外溢形成了有效的阻断机制。分析人士认为，欧元区今年出现全面衰退的可能性不高。

比利时布鲁盖尔研究所研究员克雷斯指出，为更有效地应对未来可能出现的风险，欧洲必须坚定推进结构性改革。当前，欧洲内部特别是欧元区，至少需要在3个关键领域推动改革，即完善的银行联盟、统一的资本和货币市场以及更优化的风险分担机制。同时，欧洲内部较为发达的经济体应进一步调整劳动力和商品市场，从而提升自身竞争力。经济发展相对落后的地区则应将改革重点放在改善基础设施建设、提升营商环境等方面。

值得关注的是欧洲央行货币政策对经济的影响。欧洲央行行长德拉吉此前曾表示，欧元区经济前景所面临的风险正发展成为偏下行，并暗示“如果形势变得非常糟糕”，欧洲央行不排除重启新一轮量化宽松政策。

3月7日，为抵御经济下行风险，在当天召开的例行货币政策会议上，欧洲央行动用多种政策工具加大货币宽松力度，包括修改针对关键利率的“增强版前瞻性指引”，并释放出可能推迟加息的信号，预期在2019年底前不会加息。

此外，欧洲央行宣布，将从今年9月开始实施第三轮定向长期再融资操作，持续至2021年3月，以维持欧元区银行有利的借贷条件。欧洲央行还重申，将去年12月结束净资产购买计划之后实施的再投资计划至少持续到未来首次加息以后。

主要经济体经济增速均出现下降

据欧盟统计局2月公布的数据，欧元区去年第四季度国内生产总值（GDP）环比增长0.2%。3月，欧洲央行将今年欧元区经济增长预期大幅下调至1.1%，并预计2020年和2021年欧元区经济将分别增长1.6%和1.5%。国际机构也开始下调2019年欧元区经济增长预期。经济合作与发展组织在其近期发布的全球经济中期展望报告中预计，今明两年，欧元区经济增长分别为1.0%和1.2%。

欧洲经济多个方面的指标都出现放缓，短期内恢复强势增长的势头不容乐观。

首先，欧洲主要经济体经济增速均出现不同幅度的下降。2018年，“欧洲经济火车头”德国的经济仅勉强避免了衰退：在第三季度环比萎缩0.2%之后，第四季度几乎没有增长。意大利去年下半年连续两个季度负增长，陷入技术性衰退。法国、英国经济增速也都出现不同幅度的下降，分别从2017年的2.2%、1.8%下降为2018年的1.5%、1.4%。瑞银集团经济学家霍夫纳表示：“增长乏力不再限于某个成员国或某一领域，而是成为欧洲各国普遍面对的难题。”

其次，衡量欧洲经济健康程度的多项关键性指标令人担忧。根据欧盟统计局公布的数据，欧元区2018年11月工业产值环比下跌1.7%，12月进一步下跌0.9%，为近6年之最。今年1月虽然出现一定的反弹，但其中，德国1月的工业产值出现下滑，后续如何仍需要持续关注。此外，制造业采购经理人指数不断走低，核心通胀率长期在1%左右低位徘徊，进一步表明地区经济动力不足。

此外，债务危机带来的后遗症尚未完全消除，政府负债比例和银行不良资产率仍居高不下。数据显示，欧元区19个国家中，有7个国家的公共债务与GDP之比接近或者超过100%。

多重风险增强不确定性

分析认为，外部需求疲软是近期欧洲经济增长低迷的重要原因。贸易是欧盟经济增长的主要动力，商品和服务贸易出口占GDP的比重2017年达到50%。2018年全球经济增速普遍放缓，贸易保护主义抬头，拖累了欧洲出口。德拉吉表示：“全球贸易增速下滑，使贸易对欧元区的经济贡献率至少下降了0.2个百分点，并且进一步影响到欧元区内部的投资和消费信心。”

除外部环境恶化外，欧洲内部的风险也不容忽视。从内需来看，尽管失业率下降，但2018年欧洲消费增长显著放缓。不断蔓延的民粹主义情绪造成欧洲内部政治分歧不断扩大，导致结构性经济改革步履维艰。欧洲国家在建立共同存款保险机制等关键问题上分歧明显。克雷斯认为：“国际金融危机给一些国家留下了很深的伤痕，这给经济复苏带来阻力。”此外，英国“脱欧”以及即将到来的欧洲议会选举等一系列事件所蕴含的较高不确定性，都为未来欧洲的经济带来隐忧。

专家普遍认为，不确定因素叠加带来的风险上升成为决定欧洲经济未来走势的关键。美国哈佛大学肯尼迪政府学院经济学教授劳伦斯·萨默斯表示：“不确定因素带来的犹豫心态和决策滞后，将造成市场动力不足。”克雷斯表示：“与全球其他主要经济体相比，欧洲经济的复苏周期相对较短，增长幅度相对较低。其力量不足以抵御下一次危机带来的影响。更为严峻的是，当经济出现短暂复苏势头后，欧盟成员国之间丧失了危机期间精诚合作的意愿和推进结构性改革的决心，再次陷入龃龉不断的境地。”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 18 版）

(责编：袁勃)