博茨瓦纳总统马西西会见中共代表团

据新华社哈博罗内4月8日电 （记者杨孟曦）4月8日，博茨瓦纳总统马西西在哈博罗内会见了中共中央委员、吉林省委书记巴音朝鲁率领的中共代表团。

马西西高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，感谢中方长期以来为博经济社会发展提供的宝贵支持，重申坚定奉行一个中国政策，支持“一带一路”建设，学习借鉴中国发展经验，深化双方在中非合作论坛框架下的全方位合作。

巴音朝鲁宣介了党的十九大精神和新中国成立以来的成就，赞赏和感谢博方坚定支持一个中国原则，积极评价马西西执政成就和对中博关系的高度重视，表示愿与博方一道，落实好两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会成果，共建“一带一路”。

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)