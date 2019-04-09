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博茨瓦纳总统马西西会见中共代表团

2019年04月09日04:42  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社哈博罗内4月8日电  （记者杨孟曦）4月8日，博茨瓦纳总统马西西在哈博罗内会见了中共中央委员、吉林省委书记巴音朝鲁率领的中共代表团。

　　马西西高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，感谢中方长期以来为博经济社会发展提供的宝贵支持，重申坚定奉行一个中国政策，支持“一带一路”建设，学习借鉴中国发展经验，深化双方在中非合作论坛框架下的全方位合作。

　　巴音朝鲁宣介了党的十九大精神和新中国成立以来的成就，赞赏和感谢博方坚定支持一个中国原则，积极评价马西西执政成就和对中博关系的高度重视，表示愿与博方一道，落实好两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会成果，共建“一带一路”。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月09日 03 版）
(责编：马昌、袁勃)
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