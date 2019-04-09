当地时间4月6日上午，美国加利福尼亚州圣迭戈动物园大熊猫馆，中美民众在大熊猫“白云”“小礼物”送行仪式上合影留念。

温京平摄

当地时间4月6日上午，美国加利福尼亚州圣迭戈动物园大熊猫馆内一片热闹景象，为期3周的欢送两只大熊猫返回中国的特别活动拉开帷幕。中国驻洛杉矶总领事张平等外交官、圣迭戈动物园职员、当地社会各界代表以及中小学的孩子们纷纷来为两只大熊猫“白云”“小礼物”送行。

动物园大熊猫馆里，只见“白云”上杆爬树，拿起竹枝大快朵颐。那慢、那憨、那萌，引得观众们声声惊叹、阵阵欢笑。“白云”于1996年同雄性大熊猫“石石”一起远渡重洋来到圣迭戈动物园，一直都是该园“镇园之宝”。

按照与中国政府签署的租借协议，27岁的雌性大熊猫“白云”及其6岁的幼崽“小礼物”将于4月底返回中国。“圣迭戈动物园与中方开启大熊猫项目充分显示了双方合作的巨大能量。非常感谢中国把大熊猫租借给我们，让我们有机会在保护大熊猫项目中发挥了作用。”圣迭戈动物园总裁兼首席执行官道格拉斯·迈尔斯说。

在当天的欢送仪式上，张平与迈尔斯共同为“大熊猫保育及研究纪念碑”揭牌，纪念中美大熊猫保育与研究合作取得的丰硕成果。园方还建了“大熊猫友谊墙”，参观民众可以把平安铃铛、吉祥书签挂到友谊墙上，表达对大熊猫的喜爱和祝福。

4月27日之前，圣迭戈动物园大熊猫馆将继续向公众开放，并举办一系列活动，让来自各地的游客有机会跟“白云”和“小礼物”道别。与此同时，动物园还在社交媒体上开设“永远的大熊猫”话题，欢迎粉丝们留下关于大熊猫的美好回忆和祝愿。

今年9岁的布兰妮双手紧抱两只大熊猫玩具，她对来自中国的大熊猫有说不尽的喜欢：“家里人带我来过动物园好多次，每次我都要看大熊猫。它们好可爱！”

张平说，大熊猫是中国的国宝，同样受全世界人民的喜爱。“白云”等大熊猫是传播友谊的使者，为增进中美两国人民的友谊与了解作出了重要贡献。

圣迭戈动物园运营主管艾瑞卡·克勒说，该园每年接待400多万人次游客，“大熊猫是最受欢迎的动物。现在‘白云’和‘小礼物’要走了，我们非常不舍。希望有机会再次迎来中国大熊猫。”

（本报美国圣迭戈4月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 03 版）

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