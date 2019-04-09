当地时间4月8日下午，经中欧双方商定，国务院总理李克强乘专机抵达比利时首都布鲁塞尔国际机场，将同欧盟领导人举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤。

新华社记者 高 洁摄

本报布鲁塞尔4月8日电 （记者吴珺、白阳）经中欧双方商定，国务院总理李克强当地时间4月8日下午乘专机抵达比利时首都布鲁塞尔国际机场，将同欧盟领导人举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤。

李克强总理夫人程虹，国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等陪同人员同机抵达。欧盟和比利时政府高级官员，中国驻欧盟使团团长张明、中国驻比利时大使曹忠明等到机场迎接。

李克强表示，很高兴来到欧盟总部布鲁塞尔举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤。中国和欧洲是世界舞台上两大力量、两大市场，互为重要合作伙伴。我期待同欧方本着相互尊重、协商协作、互利共赢的精神，就中欧关系以及共同关心的问题深入交换意见，围绕双边务实合作达成广泛共识，推动中欧投资协定谈判等取得实质性进展，进一步充实中欧全面战略伙伴关系的内涵，不断推动中欧关系向更高水平、更宽领域和更深层次迈进。

李克强指出，中方始终坚定支持欧洲一体化进程，坚定支持欧盟的团结和壮大，坚定支持欧洲在国际事务中发挥更重要的作用。当前形势下，我们愿同欧方加强在国际事务中的协调合作，共同维护多边主义和自由贸易，提升中欧关系的全球性和战略性，为促进世界和平、稳定、繁荣作出贡献。

在布鲁塞尔期间，李克强将同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克举行会晤，出席签字仪式、共同会见记者，会见比利时首相米歇尔，同容克主席共同会见参加第四次中欧创新合作对话的双方代表。李克强还将出席欧盟中国商会成立揭牌仪式。

本报北京4月8日电 （记者白阳）经中欧双方商定，并应克罗地亚总理普连科维奇邀请，国务院总理李克强4月8日上午乘专机离开北京，赴布鲁塞尔举行第二十一次中国—欧盟领导人会晤，赴克罗地亚举行第八次中国—中东欧国家领导人会晤并对克罗地亚进行正式访问。

李克强总理夫人程虹，国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等陪同人员同机离京。

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)