“打开了解中国文化的窗口”

微风和煦，樱花烂漫，二胡声声悠扬。

4月7日下午，近3000名日本观众在名古屋市德川园享受了一场视听表演——樱花二胡音乐会。

下午2时，音乐会在一曲《花好月圆》中拉开帷幕。随后，中日艺术表演者联袂演奏《塞上风情》《大地之诗》等曲目。演奏过程中，掌声不断。多名日本观众边聆听，边流下了感动的眼泪。

据悉，为了让更多当地观众有机会现场感受二胡的魅力，主办方特意将音乐会安排在室外举办，人们可以免费入场。记者在现场看到，观众中既有风华正茂的青年，也有耄耋老人，一些家长还特意带着年幼的孩子。

“今天非常开心。希望今后能有机会学习演奏二胡。”家住名古屋市的7岁男孩安田大和对记者说。安田大和的父亲表示，自己一家四口曾在中国生活2年多，有很多中国朋友，“今年的‘五一’假期我们还准备去上海旅游，希望日中关系越来越好”。

中国驻名古屋总领事刘晓军表示，音乐交流是中日文化交流的重要组成部分，希望通过樱花二胡音乐会增强中日民间交流，促进相互理解。名古屋市副市长广泽一郎也表示，期待着通过日本和中国民众一起演奏中国传统乐器，进一步深化日本与中国之间的交流。

“这是我第一次听二胡音乐会，真的太好听了。希望以后有更多机会听二胡音乐会。”84岁的前野女士在音乐会结束后对记者说。

樱花二胡音乐会由中国驻名古屋总领馆和旅日二胡演奏家张滨组建的二胡演奏团共同主办，始于2005年，今年是第十四届。张滨对本报记者说，对于很多名古屋人来说，樱花二胡音乐会就是名古屋春天到来的象征。

寺岛量子、三轮田顺子等人从2006年开始每年都参演樱花二胡音乐会。她们因二胡与中国结缘，开始学习汉语和中国文化。不仅在日本，她们还先后前往中国演出十余次。年过六旬的寺岛量子20多年前一次偶然的机会听了一张二胡唱片，当即迷上了二胡。如今，在寺岛量子的影响下，她的女儿已经学习二胡15年。“学习二胡为我们打开了解中国文化的窗口。希望更多日本人喜欢二胡，喜欢中国文化，爱上中国”，寺岛量子说。

（本报名古屋4月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 03 版）

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