中智自贸升级树立合作典范（大使随笔）

■升级后的中智自贸区将进一步发掘双边经贸合作潜力，提升两国贸易自由化便利化水平

3月1日，中国与智利自由贸易升级协定正式生效实施，智方取消对中方纺织服装、家电、蔗糖等产品的关税；中方将在3年内对智利逐步取消部分木制品关税，双方贸易中零关税产品覆盖率将达到98%。

2005年，中智签署自贸协定，智利成为与中国签署自贸协定的首个拉美国家。2017年11月，智利继东盟之后，成为全球第二个与中国签订自贸升级协定的伙伴。升级后的中智自贸协定成为迄今中国对外货物贸易开放水平最高的贸易安排。政策沟通和贸易畅通是“一带一路”合作的重要内容，中智自贸升级协定生效成为中国与拉美国家“一带一路”合作的一大亮点。

截至2018年6月底，中国共对外签署了16个自贸协定，涉及24个国家和地区。中智自贸协定签署以来，自贸区对双边贸易的“加速器”作用明显。2018年，中智双边贸易额达428亿美元，是协定实施前2005年贸易额的6倍。在自贸协定的作用下，中国多年保持智利第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国，并在智利所有贸易伙伴中遥遥领先。智利人均对华贸易额达2400美元。

中智自贸协定促进双方互通有无，给两国企业和消费者带来了实实在在的好处。在贸易额迅速增长的同时，双边贸易结构的依存互补性更趋明显。智利是中国市场铜和鲜食水果的最大来源国，其50%的铜产品和90%以上的车厘子销往中国。来自智利的葡萄酒、三文鱼等优质产品在中国市场也受到追捧。

中国对智利的出口产品以电脑、手机、汽车和机械设备等机电产品为主。目前，26个中国自主汽车品牌已登陆智利市场，智利连续多年保持中国汽车出口前五大目的地国。2018年，智利分别采购了100辆比亚迪和100辆宇通电动公交车，在首都圣地亚哥街头投入运营。

中智自贸升级协定除进一步提高货物贸易零关税水平外，还在服务贸易和电子商务领域实施互惠安排。中方将在商业法律服务、娱乐服务、分销等20多个部门对智利进一步开放，智方则在快递、运输、建筑等40多个部门做出更高水平的开放承诺。同时，双方企业可以在交易过程中使用电子原产地证书和电子签名，电子文件与纸质文件具有同等法律效力。这些措施将为两国开展电子商务提供安全和便利，促进双方电子商务企业的务实合作。

升级后的中智自贸区将进一步发掘双边经贸合作潜力，提升两国贸易自由化便利化水平，充实两国全面战略伙伴关系，对进一步深化中国与拉美国家经贸合作具有重要意义。

2018年11月，中智签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。同月，智利前总统和外交部长率领35名政府代表和15家智利企业参加首届中国国际进口博览会，意向成交额达3000万美元。

可以预期，中智两国将在“一带一路”框架下，以升级后的自贸安排为有力驱动，以进口博览会为重要平台，继续深挖双边贸易合作潜力，为中拉共建“一带一路”实现合作共赢树立典范。

（作者为中国驻智利大使）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)