“为卢中两国共同发展注入新动力”（共建一带一路）

4月4日，首趟卢森堡至成都中欧班列在卢森堡迪德朗日铁路场站准备出发。

本报记者 任 彦摄

■中欧班列在运输时间上只有海运的1/4，在价格上只有空运的1/5，比公路运输安全性好且绿色环保。

■“这列‘东方快车’不仅具有重要的经济价值，同时也有助于进一步加深卢中两国人民的相互了解。”

4月4日，卢森堡国家铁路多式联运公司迪德朗日铁路场站，一列用鲜花装饰并悬挂中卢两国国旗的火车整装待发。这是卢森堡至成都中欧班列首发班列，也是中卢两国共建“一带一路”的新成果。

“进一步挖掘更多惠及双方的新机遇”

卢森堡位于欧洲西北部，毗邻法国、德国和比利时，由于古堡众多，被称为“千堡之国”。卢森堡是高度发达的工业国家，钢铁工业、金融业和卫星通信业是其三大支柱产业。卢森堡是欧元区内最重要的私人银行中心，也是仅次于美国的全球第二大投资信托中心。此次发车仪式场面隆重，卢森堡副首相兼司法大臣布拉兹和正在卢森堡访问的四川省省长尹力等双方代表出席并为班列剪彩。

“卢森堡拥有先进的工业技术和高附加值产品，我们需要拓展与中国的贸易往来。卢森堡至成都中欧班列的开通是两国共建‘一带一路’的新成果，也是两国深化经济、文化等领域友好交往的象征，为卢森堡加快发展提供重要动力。”布拉兹表示：“相信只要双方共同努力，我们就能进一步挖掘更多惠及双方的新机遇”。

迪德朗日铁路场站战略发展部主任芭芭拉·谢瓦利尔对记者表示，卢森堡地理位置独特，是欧洲重要物流中心之一，在2016年世界银行全球物流排行榜上位居第二。迪德朗日铁路场站位于欧洲南北和东西两大交通运输大动脉的交汇位置，扮演着欧洲交通枢纽的角色。从这里发车可在一天内到达欧洲多国的工业中心以及北海、波罗的海和南欧的主要港口。

清脆的汽笛声响起，满载货物的列车缓缓驶出站台，一路向东奔赴成都青白江国际铁路港。

据谢瓦利尔介绍，这一班列共装载41个集装箱，主要货物为机电产品、食品和医疗器械等欧洲国家产品。班列将途经德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，从新疆阿拉山口口岸进入中国，预计在15天后抵达成都。

“两国在铁路运输合作上的全新起点”

“卢森堡至成都中欧班列正式开通，标志着又一条‘蓉欧快铁’线路的诞生，是中卢两国在铁路运输合作上的全新起点，也是中卢双方合作推进‘一带一路’建设的新成果。”成都市副市长刘筱柳对记者表示，中欧班列具有成本低、效率高、节能环保等综合优势，日益成为连接亚欧大陆的新纽带和推动“一带一路”沿线国家和地区经济发展的“大动脉”。

据悉，2013年“一带一路”倡议提出后，四川省开通成都至波兰罗兹的中欧班列，打通了与欧洲的陆路大通道，使四川与欧洲的时空距离从之前依靠海运的40多天缩短到了11天。此后，成都至荷兰蒂尔堡、成都至德国纽伦堡等中欧班列相继开通，使中国内陆地区与欧洲腹地的经贸联系得到进一步加强。

“2013年，从成都开出的中欧班列仅有31列，到2018年已累计开行1595列，贯连欧亚大陆主要节点城市，成为中欧贸易大通道。”刘筱柳说，通过中欧班列，成都已经和超过20个欧洲城市建立了贸易往来。

“这列‘东方快车’不仅具有重要的经济价值，同时也有助于进一步加深卢中两国人民的相互了解。”谢瓦利尔表示，这趟首发班列是两国务实合作的新起点，“双方将继续努力，不断完善直达班列运营，早日实现班列双向运营常态化，为卢中两国共同发展注入新动力”。

据不完全统计，自2011年3月19日首列中欧班列即重庆至德国杜伊斯堡直达班列开通以来，中欧班列累计开行数量已达1.4万列，这还不包括中国到中亚地区的班列。中欧班列在运输时间上只有海运的1/4，在价格上只有空运的1/5，比公路运输安全性好且绿色环保。

“搭乘中国发展快车，实现互利共赢”

作为欧盟的创始成员国，卢森堡主张世界多极化和经济全球化，积极推动欧洲一体化建设。“一带一路”倡议提出之后，卢森堡积极响应并全面参与。卢森堡是第一个申请加入亚投行的欧洲国家。中卢两国在金融领域有着良好合作，凭借稳定的经济环境、健全的监管以及丰富的金融服务，卢森堡已吸引中国农业银行、中国银行等各大银行入驻。

2014年，河南民航发展投资有限公司收购欧洲最大全货运航空公司卢森堡货运航空公司35%股权，并在当年开通“郑州—卢森堡”国际货运航线，开启了中卢两国“空中丝绸之路”。“空中丝绸之路”开通以来，航班由每周2班加密至每周18班，航线覆盖欧美亚三大洲的23个国家100多个城市。

不久前，卢森堡和中国在博鳌亚洲论坛2019年年会期间签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，成为继意大利之后第二个加入“一带一路”倡议的欧盟创始成员国。卢森堡首相贝泰尔在现场见证签字仪式后表示：“此项备忘录的签署是在发展卢中关系以及两国在经济、商务、学术、文化及研究与开发合作方面迈出的崭新步伐。”

《卢森堡时报》网站日前刊载评论称，在“一带一路”建设中，卢森堡政府积极响应并支持，企业也纷纷加入其中，“卢森堡各界很早就意识到‘一带一路’所蕴藏的价值，通过参与其中，搭乘中国发展快车，实现互利共赢。”

（本报卢森堡电）

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 03 版）

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