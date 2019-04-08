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中企承建斯里兰卡南部铁路项目举行通车仪式

2019年04月08日20:47  来源：新华社
 

新华社斯里兰卡贝利亚塔4月8日电（记者朱瑞卿 唐璐）由中国企业承建的斯里兰卡南部铁路延长线一期项目8日正式通车，并在斯南部城市贝利亚塔举行了通车仪式。

当地时间上午9时许，一列特别列车缓缓驶出斯里兰卡南部的马特勒车站，行驶在新建成的南部铁路延长线上。列车抵达终点站贝利亚塔后，通车仪式于10时10分正式开始。

斯里兰卡交通运输和民航部长阿尔朱纳·拉纳通加在仪式上说，南部铁路是斯里兰卡1948年独立以来首条新建铁路，感谢中方为修建这条铁路提供帮助。

中国驻斯里兰卡大使馆临时代办胡炜说，斯里兰卡南部旅游资源丰富，期待新建铁路今后为当地带来更多游客，推动斯里兰卡南部与首都科伦坡之间的商贸往来和人员交流。

南部铁路延长线一期项目是中国企业在“一带一路”倡议下承揽的第一个斯里兰卡铁路工程项目，由中国机械进出口（集团）有限公司总承建，中铁五局和中铁电气化局施工，中国进出口银行提供贷款支持。该项目于2013年开工，一期主体工程建设里程全长26.75公里，设计时速120公里。

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)
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