美国前驻华外交官呼吁务实推进美中关系发展

新华社纽约4月7日电（记者潘丽君）多名美国前驻华外交官6日在纽约参加美籍华人精英组织百人会2019年年会时表示，着眼美中关系中合作的层面，务实推进美中双边关系发展至关重要。

美国前驻华大使芮效俭认为，美中之间存在竞争是事实，但两国在各个领域的合作也是事实。美方应摒弃一味强调竞争而忽略合作的片面思维，更加务实地对待中国；应更多聚焦中国发展带来的机遇，而不是将其视为威胁。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦曾任美国商务部负责亚洲事务的副助理部长和负责中国事务的副助理部长。他指出，中国深化改革开放，特别是近期大幅放宽外商投资市场准入等举措能为美国公司创造商机。美中两国不仅要加强在经贸领域的合作，同时也应更好地合作以共同应对气候变化、恐怖主义等全球性挑战。

美国前驻华大使马克斯·鲍卡斯表示，美中两国应做好准备以应对不断变换的世界形势。

美籍华人精英组织百人会2019年年会5日至7日在纽约举行，主题为“美国和中国：新愿景”，近百名在中美关系领域和美国华人社会拥有重要影响的政商学及科技界代表与会。

美籍华人精英组织百人会现有150余名成员，均为在各自领域取得卓越成就的美籍华人。该组织致力于推动中美民间交流，加深相互了解，同时促进华人全面参与美国社会。

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