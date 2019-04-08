新华社布鲁塞尔4月8日电 综述：旅游合作升温 助推中欧民心相通

新华社记者任丽颖

近年来，中国和欧盟关系发展势头良好，不仅高层往来密切，务实合作不断走深，人文交流也有声有色。其中，在2018中欧旅游年系列活动助推下，中欧在旅游领域合作不断升温，增进彼此了解，促进民心相通，为推进中欧全面战略伙伴关系夯实民意基础。

2018年3月9日晚，作为中欧“光之桥”活动的一部分，大型自贡彩灯展在比利时瓦隆大区旅游名城迪南拉开帷幕。为庆祝2018中欧旅游年，“光之桥”活动在欧盟成员国25个景点与地标建筑点亮了“中国红”；5月10日晚，八达岭长城、黄鹤楼、东方明珠、广州塔等32个中国地标性景区共同点亮了“欧盟蓝”。

象征友谊的“光之桥”，拉近了中欧民众间的距离，不仅让欧盟民众体验到中华文化的魅力，也提升了欧洲旅游目的地在中国的知名度，为促进中欧人文领域的务实互利合作架起重要桥梁。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。围绕2018中欧旅游年，中欧双方共举办100余场形式多样、内容丰富的宣传推广活动，同时中国游客在签证、航班、旅游产品、消费服务四大方面获得了更加便利的待遇，这都反映出双方对加强“民心相通”具有高度共识。

为吸引更多中国游客，欧盟国家还不断探索加强对华旅游服务。“如今，各国都在努力调整基础设施，使之更适合中国游客。”欧洲旅游委员会执行主席爱德华多·桑坦德介绍说，银联卡可以在大多数欧盟国家使用，支付宝和微信支付也增加了其在欧盟市场的份额；酒店、餐厅和文化机构都在招聘会说中文的员工等。

欧洲旅游委员会提供的一份报告显示，2018年，中国赴欧旅游人数同比增长5.1%。2018年5月至8月，中欧之间开通了13条新航线。2019年9月至12月，中国还计划开通7条通往4个欧盟国家的新航线。

“这表明2018中欧旅游年成果丰硕。”桑坦德对欧中旅游合作的“成绩单”表示满意。在他看来，“如果越来越多的中国游客赴欧旅游，也将带动越来越多的欧洲人赴华旅游”，每位游客都是友好“大使”，也是“民心相亲”的实践者。

西班牙旅游研究机构“前进指南”根据今年1至4月旅游预订情况分析，中国游客赴世界各地旅游的预订量与2017年底时相比增长9.3%，而赴欧方面增长了16.9%。其中，春节期间，中国赴欧盟国家旅游的预订量同比增长9.2%，远超赴全球旅游0.2%的增长量水平。

“前进指南”首席执行官奥利维尔·贾格尔表示，系列数据印证了欧中共同努力以促进旅游业的发展是很成功的，且这些努力对未来欧中旅游合作也有着可持续的重要意义。

多年来，中欧双方在旅游领域交流合作逐渐成为中欧关系发展的助推器。新形势下，中欧应继续发展和利用好双边、多边文化交流机制，搭建双方民众相知相亲的宽广平台，使中欧关系更具韧性、更有热度、更加蓬勃。

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)