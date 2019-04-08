再给伊朗贴“恐怖”标签　美国在中东又出“狠招”

多家西方媒体报道，美国政府最快可能于美国东部时间8日宣布将伊朗伊斯兰革命卫队定性为“恐怖组织”。这将是美方首次正式把一国武装力量列为恐怖组织并施加制裁。

国际舆论分析指出，美国针对伊朗开此先河，不仅给国际社会维系伊朗核问题全面协议的努力再添阻力，也恐将给中东地区增加更多不稳定因素。

【新闻事实】

据《华尔街日报》援引美国官员等消息源报道，预计美国国务院最快8日宣布这一消息，如果国会7天内不提出反对意见，伊朗伊斯兰革命卫队将被正式列入美方认定的“恐怖组织”黑名单，美国财政部将随之采取相应制裁措施。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，革命卫队总司令贾法里7日发表声明说，指控革命卫队是恐怖组织“非常不智”。若美国真这么做，威胁伊朗国家安全，革命卫队也将展开报复，美国军队将失去目前在西亚地区享有的平静。

伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席法拉赫特皮谢警告，如果美方把革命卫队列为“恐怖组织”，伊朗也会把美军像极端组织“伊斯兰国”一样列入“恐怖黑名单”。

【深度分析】

将伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”意味着美方将采取一系列举措，包括冻结革命卫队在美国境内资产；革命卫队成员若出国，可能被逮捕并引渡至美国；禁止美国及外国企业或个人为革命卫队成员及其下属企业提供任何实质资助或资源等。

厦门大学中东研究中心主任范鸿达说，鉴于伊朗是以色列“头号外敌”，美国此时针对伊朗出招的一个重要考量是在9日以色列议会选举前夕为盟友以色列、为以色列总理内塔尼亚胡站台。

他说，一旦把革命卫队列为“恐怖组织”，美国将联合其盟友加大对革命卫队的经济制裁力度，进而遏制其在军事发展、巩固政权、对外行动等方面的能力，从而限制其在叙利亚、伊拉克、也门等地的影响力，加大伊朗国内困难和现政府的挑战。

范鸿达认为，面对美方的挑战和刺激，伊朗方面不会坐以待毙。对内会进一步追求提升生产力，以应对加码的经济制裁；对外积极发展与其他国家的关系，或寻求在叙利亚、伊拉克、也门等地采取一些行动，以缓解国内压力。但除非走投无路，伊朗不会轻易放弃伊核协议这样一个可与国际社会沟通的窗口。

美国媒体报道，美国国务卿蓬佩奥和总统国家安全事务助理博尔顿是对伊朗加压策略的主要推手。不过，包括美军高层在内的多方人士担心，制裁效果恐怕有限。加之革命卫队与伊拉克什叶派武装和政党、黎巴嫩真主党关系密切，反而可能大大增加美国军事和外交人员在中东“做工作”的难度，美国在中东的使领馆和军事设施、人员或成报复目标。

【即时评论】

这种对伊朗强化制裁的做法，不仅会让伊朗社会和民众承担更多制裁后果，还会给国际社会维系伊核协议的努力再添阻力。

从耶路撒冷地位、戈兰高地归属到“拉黑”伊朗伊斯兰革命卫队，美国政府近期在中东地区连拉偏架、屡放“狠招”，甚至突破底线，震惊国际社会。这盘酝酿之中的大棋，可能导致复杂问题更为复杂、不稳定因素增加，使中东形势更趋动荡。

【背景链接】

伊斯兰革命卫队在1979年伊朗伊斯兰革命以后成立，与伊朗国防军共同组成伊朗正规武装力量，拥有海、陆、空3个军种，是伊朗最精锐的武装力量，现有大约12.5万兵力。

保卫伊斯兰革命政权是革命卫队核心使命。此外，革命卫队在政治、经济领域也发挥着重要影响力。在伊朗交通、能源、贸易、金融等经济领域，一些重要的企业隶属于革命卫队或与之相关。

美方先前把从属于伊斯兰革命卫队的一批组织机构和个人列入“黑名单”，并把伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”列为恐怖组织。（参与记者：朱东阳、马骁、穆东、胡若愚；编辑：孙浩）（相关图文视频融合报道请关注“新华国际头条”微信公众号）

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)