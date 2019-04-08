外交部：支持法、德等国维护多边主义的积极努力

人民网北京4月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持8日例行记者会。记者会实录如下：

问：6日，七国集团外长会发表联合公报称，强烈反对任何破坏地区稳定和以规则为基础的国际秩序的单边行动，鼓励中国负责任地参与自由开放、以规则为基础的国际体系。中方对此有何回应？

答：我们注意到有关报道。一段时间以来，国际上谈论国际规则、国际体系的声音很多。如果大家都愿意按规矩办事，这是好事。但是，我们还是希望有关方面在谈论国际体系、国际规则时，能坦诚地明确什么是国际规则、国际体系。

国际社会绝大多数成员主张的是，以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，以联合国为核心的多边主义体系，这里面还包括以世界贸易组织规则为核心的多边贸易体系。我可以负责任地告诉你，这也正是中方的主张。如果七国集团成员主张的国际体系和国际规则也是这样的，如果他们也同样明确反对在联合国框架外采取任何单边主义行径，我相信包括中国在内的国际社会所有成员都会予以热烈欢迎。

问：近日，法、德两国外长在出席联合国安理会会议期间，共同提议建立“多边主义联盟”，并计划在今年9月召开的第74届联合国大会期间正式发起联盟。请问中方对此有何看法？

答：我们也注意到了有关报道。中国一直是多边主义的坚定维护者、支持者和践行者。在当前经济全球化和世界多极化深入发展、全球性挑战不断增多的背景下，我们认为世界比以往任何时候都更加需要多边主义。

不久前，习近平主席访问法国期间，同法国总统马克龙、德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克共同出席了中法全球治理论坛闭幕式。在出席闭幕式时，习主席非常系统地阐述了中方维护多边主义，加强国际对话与合作，共同破解治理、信任、和平、发展四大赤字，改善全球治理的主张。中方支持包括法、德等国家在内的国际社会维护多边主义的积极努力，我们愿同各方一道，维护以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，维护以世界贸易组织规则为核心的多边贸易体系，坚持多边主义，共同推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，携手构建人类命运共同体。

问：七国集团外长会发表的声明表示，欢迎第二次朝美会谈涉及的无核化方案，但对朝鲜未采取相关措施表示遗憾。另外，韩国媒体称，近期开城工业园部分企业家申请对朝制裁豁免，但遭美国国务院明确拒绝，中方对此有何评论？

答：朝美领导人河内会晤后，国际社会对半岛问题解决进程的下步发展确实很关心，中方当然更加关心。我们多次说过，朝美领导人河内会晤后，朝美双方都表达了愿意继续保持对话进程的态度，我们认为这是可取的。我们也希望国际社会都能够继续支持和鼓励朝美双方的积极态度。同时，光有这样的态度肯定不够，还需要双方都能够相向而行，采取实际举措来进一步增进双方互信，推动半岛问题政治解决进程。中方愿继续为此发挥建设性作用。

问：澳大利亚媒体报道，杨军曾被中国情报人员讯问，涉及澳大利亚调查中国干涉澳内政事。你能否确认和评论？

答：关于你提到涉及中国公民杨军的个案，我们没有可以提供的新情况。关于你提到的其他媒体作出的有关评论，我可以重申，在国际关系中，中方一向坚决主张相互尊重彼此主权，互不干涉内政。我们也在这里说过，希望所有国家的政府都能够公开声明，致力于互不干涉内政。

问：李克强总理已启程访问欧洲，3月习近平主席也刚刚访问欧洲。中国领导人两个月内先后访欧，频次超过以往。你能否告诉我原因？这是否与中美经贸磋商有关？

答：感谢你关注中国外交。确实，习近平主席今年的首访目的地是意大利、摩纳哥和法国。李克强总理此次访欧，是出席中国-欧盟领导人会晤和中国-中东欧国家领导人会晤，以及对克罗地亚进行正式访问。欧洲是世界上的一支重要力量，也一直是中国外交的重点方向。中国加强同欧洲的关系，既符合中方意愿，也符合欧方意愿。

正如大家所看到的习主席访欧成果，如果中欧双方在维护多边主义和维护以规则为基础的世界贸易体系方面达成的重要共识，能够对国际社会产生更大的带动作用，我相信包括日本在内的所有国家都是欢迎的。至于你说中欧加强关系是不是与其他方面有关，我看不出来其中有什么必然的联系。发展同世界各国的友好关系一直是我们的愿望，相信各方也都支持和欢迎。

问：日前，有媒体评论文章称，当前“一带一路”倡议下中国在巴基斯坦基础设施建设项目完成率不到一半，巴从中方获取了大量资金，但未将其转化为经济动能，而是加剧了经济风险。但巴方认为，目前的债务危机与中国贷款无关。中方的援助对改善巴人民生活水平起到了重要作用。中方对此有何评论？

答：中巴经济走廊是新时代中巴合作的标志性工程，也是“一带一路”建设先行先试的一个重要项目。走廊建设5年多以来，早期收获项目多达22个，给当地社会创造了数万个就业岗位，满足了860万户人家的用电需求。这些极大改善了巴基斯坦的基础设施，有力促进了巴基斯坦的民生福祉，理所当然会受到巴基斯坦政府和人民热烈欢迎。

至于采取国际融资方式来实施重大项目，这也是全球通行做法，特别也是发展中国家突破资金瓶颈、助力增长的有效途径。就中巴经济走廊建设而言，目前项目中，只有不到20％是使用了中方贷款，而超过80％是中方直接投资和无偿援助。所以这个项目的建设它本身不但没有加重巴方负担，反而有助于更强健巴方的经济筋骨。

我们还是希望，有关媒体如果真心关心巴基斯坦人民福祉，关心巴基斯坦的发展，不妨到实地去了解一下当地民众是如何评价中巴经济走廊建设项目，在此基础上能够更实事求是地报道中巴经济合作。

问：关于香港特区政府正为修订的《逃犯条例》进行立法工作，英国驻港总领事向特区政府表达了关注，英国下议院也计划讨论这方面的议题，请问外交部对英方行动有什么回应？

答：我们已多次回答类似问题。这本身是香港特区的内部事务，也就是中国的内部事务，其他国家无权干涉。

至于特区采取的修改条例的做法，外交部驻香港特区特派员公署已就此表明立场。实际上，这是为了加强香港特区同其他地区和国家之间开展合作所采取的必要措施。其他国家以此做文章，来干涉中国内政，我们坚决反对。

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