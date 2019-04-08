德国学者： “一带一路”吸引力与日俱增

央视网消息：本月下旬，第二届“一带一路国际合作高峰论坛”将在北京举行。参加过首届论坛的德国知名智库席勒研究所主席拉鲁什在采访中表示，论坛给全球经济发展带来了动力，创造了共赢的局面。

席勒研究所主席 拉鲁什：我有幸参加了第一届论坛。当时有29位国家元首和政府首脑与会，所有的参与者都完全意识到，一种全新的国际关系体系正在建立。而第二届论坛预计将有超过40位国家元首和政府首脑参加。“一带一路”倡议的吸引力，在过去两年间大大提升。

拉鲁什还对第二届国际合作高峰论坛将首次举办企业家大会，为工商界对接合作搭建平台的安排表示肯定。

席勒研究所主席 拉鲁什：你可以看到，近期欧洲（对“一带一路”倡议）的极大兴趣。不仅仅来自大公司，在德国，中小企业也兴趣浓厚。因为它们切实地了解到，这可能带来的经济机会。

(责编：曹昆)