美国航空公司延长波音737 Max停飞期 何时复飞不得而知

埃航空难事故发生后，多国航空公司对波音737 MAX 系列客机采取停飞等限制性措施。随着事件持续发酵，美国波音公司股价连日暴跌，并拖累纽约股市道琼斯工业平均指数。（图为IC photo版权作品，请勿转载）

人民网讯 波音737MAX停飞事件持续发酵。据《华盛顿邮报》报道，当地时间4月7日，美国最大的航空公司美国航空公司表示，将延长波音737Max飞机的停飞期，从原定的4月24日延长至6月5日。在此期间，美国航空公司预计每日将取消约90架次该机型的航班。

据报道，美国航空公司拥有24架波音737 Max飞机，其在一份声明中承认，延长停飞期可能会对一些旅客造成困扰。至于何时复飞波音737MAX机型飞机，美国航空公司表示，需要等待美国联邦航空局、美国运输部、美国国家运输安全委员会和其他监管部门的进一步消息。

路透社分析认为，美国最大航空公司此次延长停飞期，也再次释放了波音737 MAX不会短时间内恢复使用的信号。

波音737 MAX作为最畅销的机型，为波音公司贡献了近三分之一的营业利润。然而五个月内发生的两起坠机事故，让这个昔日的明星机型成为了“烫手山芋”。目前，波音737 MAX已在全球范围内被停飞，早前，印尼狮航被曝也在考虑取消220亿的波音订单，泰国国际航空公司也表示将不再采购737 MAX，韩国方面也宣布拒绝接收新的737 MAX……挪威航空公司还表示，将就受停飞影响带来的损失向波音公司寻求赔偿。此外，如果最终认定波音公司应对坠机事件负责，那么波音公司将要对遇难乘客家属进行巨额赔偿。

据报道，波音公司发布的报告显示，截至2019年2月，其已向47家航空公司或租赁公司交付了376架单通道喷气式飞机，其中80多家运营商的订单至少增加了5000架。大部分销量都是来自737 Max 8，在两次事故中都涉及该机型，这意味着波音停飞的影响范围将继续扩大。

尽在美国监管机构对737MAX型飞机进行停飞后，波音公司总裁米伦伯格表示仍然对737Max的安全“充满信心”。但在埃塞航空难发生后的一周内，波音公司的市值损失超过220亿美元，占总市值的12％。目前，波音公司已经开始缩减737 MAX系列飞机。该公司在5日发表的声明中称，计划从4月中旬起，将737MAX飞机的生产量从每月52架减至42架。（刘叶婷、谭晓祺(实习生)）

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