新加坡一季度登革热病例激增

新加坡国家环境局7日发布公告说，新加坡今年一季度登革热病例数量已超过2000例，大大高于去年同期的约600例。

当地媒体8日援引新加坡环境和水资源部部长马善高的话报道，今年一季度的登革热病例中已有3人死亡。

新加坡国家环境局说，该机构在全国各地部署了约5万个诱捕器，以吸引和捕获正在寻找产卵场所的雌性伊蚊。这些诱捕器组成的监控系统数据显示，今年3月伊蚊的数量仍然处于高水平。

该机构提示说，新加坡每年6月至10月的气候更加湿热，伊蚊的繁殖速度更快，如果不积极采取措施控制伊蚊数量，登革热病例数量在未来几个月可能呈上升趋势。

登革热是一种急性传染病，主要通过伊蚊等蚊子叮咬传播。登革热患者有持续发热、剧烈头痛、肌肉痛、关节痛等症状，同时会伴有食欲减退、恶心、呕吐和皮疹。（李晓渝）

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