海洋变暖破坏大堡礁再生能力

一项新研究发现，澳大利亚大堡礁新生珊瑚数量比历史水平下降了89%。这意味着不断升高的海水温度已破坏了大堡礁的再生能力。

澳大利亚研究人员通过研究大堡礁目前存活的成年珊瑚发现，与前几年相比，大堡礁的珊瑚再生出现了“崩溃”，严重影响了珊瑚种群的更新换代。其中，鹿角珊瑚数量下降尤为严重，下降率高达93%。

2016年和2017年连续两年海洋热浪使得大堡礁大量珊瑚种类出现白化甚至死亡，大堡礁面积出现前所未有的缩减。在过去20年间，大堡礁经历了有史以来的四次大规模珊瑚白化事件。

研究人员估计，即便不再出现任何珊瑚白化事件，大堡礁也需要5至10年的时间恢复至原有水平。澳大利亚詹姆斯·库克大学珊瑚礁研究项目中心主任特里·休斯警告说，珊瑚对温度变化很敏感，所能承受的变暖程度是有限的，“未来十年，人们几乎无法避免第五次甚至第六次珊瑚白化事件。大堡礁珊瑚群存在整体崩溃的可能”。

相关研究成果近期已发表在英国《自然》杂志上。

纵贯于澳大利亚东北沿海的大堡礁是世界上最大的珊瑚礁群，全长2300多公里。正常情况下珊瑚会呈现多种色彩，这些颜色来自寄居的藻类，这些微小的共生藻也通过光合作用为珊瑚提供能量。没有了这些藻类，珊瑚就会白化，最终因营养不良而死亡。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)