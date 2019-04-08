中国原创电视节目模式将被引入北美

4月7日在法国戛纳国际电视节上，湖南卫视声乐竞演节目《声入人心》与美国制作公司签约，这一中国原创电视节目模式将在北美地区发行。

7日在戛纳举行的《声入人心》鉴赏会吸引了来自多个国家和地区的300余位电视行业专家与买家。现场同时举行签约仪式，《声入人心》节目模式正式授权给美国制作公司Vainglorious，这一原创节目模式将在北美地区发行。

据湖南卫视总监丁诚介绍，《声入人心》是湖南卫视原创的一档声乐竞演类节目，集结了36位出自专业院校的美声歌手，以流行元素与高雅音乐相结合的方式进行音乐选秀，目前这一节目的第一季已取得较高收视率及良好口碑。

Vainglorious公司首席执行官惠特尼·萨德勒-史密斯在签约仪式上表示，这档节目将歌剧与流行音乐结合在一起，非常有趣。这一节目模式引入北美是东西方文化进行更好融合的新契机。（杨一苗 韩茜）

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