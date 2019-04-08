专访：“一带一路”助力参与国共同圆梦——访俄罗斯学者洛马诺夫

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心首席研究员亚历山大·洛马诺夫日前在接受记者专访时说，“一带一路”是全球化的一部分。在推动“一带一路”建设以充分发挥它巨大潜力的同时，中国力求与合作伙伴共同实现对未来的美好愿望。

谈到“一带一路”建设现状时，洛马诺夫表示，各国企业实施“一带一路”的商务投资活动是依据商业规则，这有利于投资者和被投资国的互利共赢。与此同时，中国政府所付出的努力正与企业的作用形成合力，例如协调降低关税、保护投资、促进维护地区安全、妥善处理生态问题等。“特别是在大型铁路、桥梁等基础设施建设项目中，中国与沿线国家的协作以及国家贷款的支持发挥了不可替代的作用”。

谈及欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接，洛马诺夫认为，这一对接既需要欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会与中国政府开展高层多边合作加以落实，又需要俄罗斯等该联盟成员国与中国开展双边合作予以具体实施。“以俄中合作为例，双方正加快建设横跨黑龙江的‘下列宁斯科耶-同江’铁路桥和‘布拉戈维申斯克-黑河’公路桥，这两座大桥在竣工后将为欧亚经济联盟与‘一带一路’倡议对接作出重大贡献”。

4月下旬，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。洛马诺夫认为，很多与会代表会关注正在运营的项目效益及发展前景，期待进一步扩大对话渠道，沟通彼此对落实项目的新需求，筹备解决推进项目的细节问题。

“据学者观察，部分‘一带一路’项目已超出双边范畴，需多国合作落实，因此某些双边合作有待扩容为多边合作，进而比以往更广泛地听取各合作方建议，协调力量，保障各方利益。”洛马诺夫说。

洛马诺夫说：“自2013年提出倡议到此后规划、落实，‘一带一路’建设一直在不断协调充实，沿线国家对‘一带一路’内涵和目标的了解在逐步深入。”

洛马诺夫说，中国的迅速发展正给亚洲乃至世界带来巨大变化，在这一背景下，各国与中国均对彼此文化和发展规划抱有浓厚兴趣。“一带一路”建设中不断融合沿线各国的发展诉求，正使它不断焕发出勃勃生机。（栾海）

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