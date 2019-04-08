IMF预计埃及公共债务将持续缩减

国际货币基金组织（IMF）日前发布报告称，得益于经济改革计划等，埃及公共债务将持续缩减，预计到2022至2023财年（2022年7月至2023年6月）将减至其国内生产总值的74%左右。

报告说，旅游业复苏、天然气开采、投资扩张以及强有力的经济改革计划共同推动了埃及公共债务缩减。

此外，IMF预计埃及中期经济增长将达到6%，通货膨胀率到本财年末将保持在13%至14%之间。报告认为，埃及的货币政策仍将以实现通胀率降至个位数为中期目标，最近总体通胀回升是食品和能源价格暂时上涨造成的，采取紧缩货币政策有助于保持通胀稳定。

IMF同时警告说，虽然前景良好，但随着国际金融环境收紧，埃及面临更多外部挑战。

2016年埃及与IMF达成协议，埃及将从IMF获得120亿美元贷款以支持国内经济改革计划。今年2月，埃及央行宣布从IMF获得第五期贷款，至此埃及已从IMF累计获得100亿美元贷款。（李碧念 朱瑛琪）

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