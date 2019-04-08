原标题：社评：耐心等候中美经贸协议的“瓜熟蒂落”

第九轮中美经贸高级别磋商究竟谈得怎么样？人们只能从一些细节和双方的公告去揣摩。这次磋商期间，刘鹤一行来到谈判地点美国贸易代表办公室时，莱特希泽、姆努钦等人是走到楼外台阶下迎接他们的，这是非同寻常的老朋友式的迎接。在白宫会见时，特朗普总统让刘鹤从以往会见时坐在他对面的位置改为坐到他的旁边。这一切恐怕是谈了九轮才可能有的工作气氛。

气氛可不是虚的，中美双方对这次谈判成果的公布很接近，强调磋商顺利结束，并就多领域的协议文本取得了新进展。双方下周还将通过视频继续磋商。美方一官员表示，双方达成协议的前景良好。

不过谈判毕竟还没有结束，特朗普总统表示，中美贸易协议可能在约四周内达成。当然，这只是一个不确定的时间表。

综合各方面的信息，中美经贸协议就像一个挂在树上、看上去近乎长成的果子。但它什么时候能够熟透，“瓜熟蒂落”地掉下来，仍不好说。

国际舆论高度期待中美协议早日达成，不仅中美两国股市，全球其他主要股市都受这种期待的拉动，大多有良好表现。中美谈判显然已经取得大量实质成果，但这些成果“犹抱琵琶半遮面”，中美任何一方都还没有给出“肯定会达成协议”的保证。美方时而高调乐观，让人感觉签约在望，时而强调分歧和困难。中方的做法更多是客观发布每一次磋商的进展，强调双方要相向而行，但基本不对最终结果做预测。

中美经贸磋商的确看来进入了冲刺的关键阶段，过去的九轮磋商不仅是双方团队旷日持久的谈判过程，而且它们对两国相互重新认识、客观定义两国当下和今后的关系提供了万众瞩目的线索。两国对国际关系的理解、对各自和对方实力的认识、对未来国际格局的期待都不同程度汇集到了谈判进程中来，不断得到整理。

中美经贸协议将重点描述今后中美之间的经贸关系，但它会牵动出中美两国社会乃至国际社会从不同角度更为复杂的解读。这无疑增加了两国磋商团队的压力，使得他们尤其倍加谨慎，认真推敲协议文本的每一句措辞。

中美经贸协议这个近乎长成的果子最终要从树上掉下来，大概需要在以下几个方面进一步“熟透”：

第一，解决中美双方尚存的分歧。留到最后的分歧都是最难啃的，但双方总要突破它们。为此双方有必要在各自的非核心利益区做出更多相互妥协和利益交换。按照这个原则往前走，剩余的争议就是能够突破的。

第二，双方团队达成的协议内容能够得到两国社会总体支持，两国政府也要有不惧反对意见的更强意志。就美方来说，美国的两党政治决定了，一个再好的协议也很可能被反对派说成是“失败的”“对美国不利的”。美国的反对声音有一部分是演戏，也有一部分反映了一些美国精英在对华问题上的极端思维。另外即使在中国，意见也不可能是一致的。

第三，中美应减少政治和安全上的摩擦，倡导看待两国间问题的实事求是精神。这样有利于增加互信，使得不仅两国政府，双方社会也对签协议更有信心，对执行协议给予更多政治和舆论支持。

第四，双方需要进一步确认通过理顺彼此经贸合作来管理好两国战略关系的意愿。最终签署经贸协议无疑是中美关系的好事，意味着重新巩固两国关系中的“经贸压舱石”。但是如果双方有把经贸关系理顺了，就能腾出手来进行更激烈的政治和安全博弈的想法，将是有害的，它未必会促使经贸协议的签署，反而可能会拖累、削弱双方签经贸协议的决心。

综上所述，在这种时候，耐心或许是最重要的，这当中既需要战略耐心，也需要“好事多磨”的耐心。在果子将熟未熟之际，如果哪一方急于摘果，或者需自己付出额外代价，或者要威逼对方付出超额代价，这都会为协议的落实埋下严重隐患，削弱协议成熟、公平的成色。

瓜果成熟的时候，也是需要防止各种极端“天灾人祸”的时候。长达一年的贸易战让中美经济都蒙受了损失，马拉松式的谈判牵扯了两国政府的巨大精力和两国舆论的持续注意力，已经取得的谈判成果属于两个国家和两国人民。中美双方都应珍惜它们，防止破坏性力量兴风作浪，促使协议最终瓜熟蒂落，这是责任，也是道义。

(责编：杨牧、刘洁妍)