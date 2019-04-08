中泰合建高铁鲁班学院在泰揭牌

中泰合建的高铁鲁班学院3日在位于泰国孔敬府班派县的泰方校园内正式揭牌。

这一学院由中国武汉铁路职业技术学院和泰国班派工业社区教育学院共建，将提供学历教育、教师培训、铁路员工培训等，为泰国铁路发展输送人才。

中国驻泰国大使馆教育组负责人宋若云在仪式上致辞说，武汉铁院与班派学院共建高铁鲁班学院抓住了发展机遇，希望学院能发挥示范作用，为中泰铁路项目的顺利实施提供人才保障。

武汉铁院校长程时兴介绍说，高铁鲁班学院是武汉铁院在国外合作办学的首个项目，实施在泰学习一年后再赴中国学习一至两年的模式，培养泰国高铁技术技能人才。武汉铁院此前已成功接收培养来自泰国20个府33所职业院校的百余名高铁专业留学生，此次与班派学院共建高铁鲁班学院进一步推进了双方合作。

班派工业社区教育学院校长占雅说，中方高铁技术先进，班派工业社区教育学院此前在泰国教育部支持下主动联系中方院校寻求合作，得到中方的积极响应和大力支持。合建的新学院将进一步为泰国铁路发展输送人才。

中国驻孔敬总领事廖俊云、孔敬府副府尹班通、高铁鲁班学院中方院长何成才和泰方院长探巴蓬以及来自泰国教育部职业教育委员会等相关机构代表当天参加了揭牌仪式。（杨舟 塔纳·南塔沃拉努）

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