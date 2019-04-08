更多在美“骨肉分离”移民家庭团聚难 耗时漫长

美国司法部承认，可能需要一至两年时间，才能明确先前在南部边境被强行带离非法移民父母的数以千计儿童下落。

美国司法部在5日递交的法庭文件中写道，政府需要至少一年时间审核2017年7月1日至2018年6月25日安置的4.7万个无人陪伴儿童档案；确认所有可能遭亲子分离的儿童下落或许需要“少则12个月，多则24个月”。

美国政府去年4月推出“零容忍”移民执法政策。根据这一政策，执法人员关押成年非法入境者，对随行子女另行安置。在国内外舆论压力下，美国总统唐纳德·特朗普去年6月20日下令停止这一做法。

美国民权联盟发起集体诉讼，联邦法官达纳·萨布拉去年6月26日裁定，政府须安排接受那一轮安置的2700多名儿童与父母团聚。

迄今为止，这些儿童的团聚基本完成。然而，卫生与公众服务部督察长办公室今年1月发布报告，说除当时安置的2700多名儿童，2017年夏以来可能另有数以千计儿童被强行带离父母，具体人数不详。

萨布拉3月宣布，可能要求政府安排所有儿童与家人团聚，要求政府制定下一步计划；相关听证4月16日举行。

按司法部的说法，新一轮安排家庭团聚将比先前2700多名儿童更为费劲，缘由是所涉及的孩子已不再处于联邦政府所辖安置状态。美联社报道，联邦政府会向作为原告方的美国民权联盟即时提供亲子分离家庭信息。

美国民权联盟首席律师李·吉伦特6日批评司法部所作回应，指认政府没有把非法移民儿童与父母团聚当作优先事务。

吉伦特说：“政府先前能迅速集中资源，拆散这些孩子和他们的家人，现在必须集中资源弥补造成的损害。”（陈丹）

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