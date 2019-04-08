威廉王子完成三大情报机构“实习” 体验反恐工作

英国威廉王子夫妇住所肯辛顿宫7日披露，威廉王子刚刚在军情五处、军情六处和政府通信总部完成为期三周“实习”。

英国《卫报》报道，威廉王子在英国三大情报机构分别实习一周；这段实习经历先前处于保密状态。

肯辛顿宫说，过去5年，英国面临的国际恐怖主义袭击威胁一直在“严重”甚至以上级别，威廉王子在实习期间亲眼目睹“安全情报机构员工如何做特殊工作”。

威廉王子实习第一站是分管海外情报的军情六处。他了解了这一机构如何识别并协助应对国家在安全、军事和经济等领域面临的风险；第二周，他在军情五处与多个反恐小组共事，了解他们如何着手调查，包括熟悉分析技术和监控作用；最后一周则在政府通信总部学习尖端技术如何用于识别、分析和解除威胁。

威廉王子说：“在我们的安全情报机构内部度过一段时间，更了解他们对我们国家安全所作重要贡献，这段经历让人变得谦恭。”

政府通信总部反恐行动主管“戴维”说，威廉王子“格外努力地让自己融入小组，与专业分析师和行动人员融洽相处，提出一些探索性问题，证明了自己真正领会我们的任务”。

威廉王子先前体验过不少工作。他进入英国桑赫斯特军事学院前，在英格兰银行、伦敦证券交易所等多个机构实习。（陈丹）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)