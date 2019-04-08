以色列或“拓展主权”涵盖定居点 巴方愤怒回应

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡6日接受本国媒体采访时声言，如果赢得3天后举行的议会选举，他将把以方在约旦河西岸建立的定居点划为以色列领土。

这一说法遭到巴勒斯坦方面愤怒回应，内塔尼亚胡的竞选对手和美国政府暂时“保持沉默”。

“下一阶段”

内塔尼亚胡当天接受以色列电视十二台采访时发表上述言论。

记者问他，鉴于以色列过去单方面宣布将东耶路撒冷和戈兰高地划为以方领土，为什么不把主权扩大到约旦河西岸众多定居点？

内塔尼亚胡回应：“谁说我们不会这样做，我们正在这么做，我们正在讨论。”

他补充说：“你问我们是否会向下一个阶段推进，答案是肯定，我们会向下一阶段出发，我会拓展（以色列）主权，对我来说，成片的定居区和单独的定居点没有区别。”

一些政治分析师认定，作为右翼政党领导人，内塔尼亚胡这一说法旨在争取极右翼选民，当政十年后再次赢得新一届任期，摆脱所受到的涉嫌受贿和腐败等现有指控。

2017年初以来，内塔尼亚胡因涉嫌贪腐多次接受警方问询。警方先后三次就不同腐败嫌疑建议检察官提起诉讼，而内塔尼亚胡否认违法。

据最新民意调查，内塔尼亚胡与主要竞争对手、前军方参谋长班尼·甘茨所获民意支持率不相上下。内塔尼亚胡一直把对手描述成软弱的左翼代表，可能就领土事宜作出让步，危及以色列的安全。

愤怒回应

对内塔尼亚胡最新言论，巴方立即作出愤怒回应。

巴方首席谈判代表赛义卜·埃雷卡特说：“只要国际社会继续听之任之，尤其是（唐纳德·）特朗普政府继续支持和允许以色列侵害巴勒斯坦人民国家权利和人权，以色列将会继续明目张胆地违反国际法。”

在加沙地带，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员萨米·阿布·祖赫里敦促巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯停止在约旦河西岸与以方的安全合作。“内塔尼亚胡梦想吞并约旦河西岸永远不会得逞，我们不会坐视不理，”祖赫里说，“现在是停止与占领方安全合作、在挑战面前团结起来的时候。”

定居点是重新启动巴以安全对话的关键之一。据以方数据，经过几十年建设，超过40万以色列人生活在约旦河西岸；同时，这一地区生活着290万巴勒斯坦人。联合国数据显示，另有21.2万以色列人生活在东耶路撒冷。

依据《日内瓦公约》，国际社会普遍不承认并禁止占领方定居战时占领的领土。以色列一直以安全、历史和宗教为由，在中东战争期间占领的东耶路撒冷、加沙地带、约旦河西岸以及戈兰高地建立定居点。

壮胆跟随？

美国国务院拒绝回应内塔尼亚胡涉及定居点的言论。同时，竞选对手甘茨的发言人同样拒绝回应。

路透社注意到，内塔尼亚胡所言呼应美国总统特朗普近期在中东地区国家看来明显“偏袒”以色列的政策改变。

美国政府2017年12月不顾国际社会反对，改变政策传统，承认耶路撒冷为以色列首都。今年3月，特朗普再次发声，愿意率先承认戈兰高地为以色列领土。国际社会普遍认定，戈兰高地归属应交由以色列和叙利亚谈判决定。

路透社解读，有确认首都和认定戈兰高地归属先例，以方领导人可能觉得有人“壮胆”，进而就约旦河西岸定居点主权事宜再进一步。

以色列2015年议会选举前，内塔尼亚胡声称在他眼皮底下，绝不可能见到巴勒斯坦建国，这一说法遭到时任美国总统贝拉克·奥巴马驳斥，内塔尼亚胡随即改口。

巴以和平对话自2014年以来处于停滞状态。美国在巴以和平进程中的中立地位受到质疑，巴方因而拒绝接受美方调解。（田野）

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