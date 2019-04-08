英国首相承认“脱欧”协议短期难过关 前景黯淡

英国首相特雷莎·梅6日发表声明，承认政府与欧洲联盟达成的“脱欧”协议难以在短期内获得议会下院批准。

特雷莎·梅已再次要求欧盟宽限时日，把“脱欧日”短期推迟至6月30日。执政党保守党议员警告，特雷莎·梅如果不能让欧盟认同短时间延期，致使英国尴尬参与欧洲议会选举，将面临下台可能。

前景黯淡

英国原定3月29日正式“脱欧”，欧盟先前已同意一次英国延期请求。然而，英国政府与欧盟达成的协议三度遭议会下院否决，令特雷莎·梅不得不致信欧洲理事会主席唐纳德·图斯克，再次要求延期，以6月30日为最后期限。

欧盟成员国领导人定于4月10日会晤，磋商英方要求。特雷莎·梅6日说：“鉴于（英国）议会明确表态不同意无协议‘脱欧’，摆在我们面前的明确抉择就是要么通过协议‘脱欧’，要么根本不离开（欧盟）。”

特雷莎·梅在声明中说，政府力推现有“脱欧”协议获批的策略已经失败，议会下院“短期内”恐怕难以支持这份三度遭否决的协议。

声明写道：“（‘脱欧’）耗时越久，彻底不离开的风险就越高。这意味着民众投票选择的‘脱欧’从我们手中溜走，我不能容许这样的事发生。至关重要的是实现民众意愿、竭尽所能通过协议。”

特雷莎·梅本月初选择妥协，与最大反对党工党磋商。工党领导人杰里米·科尔宾6日告诉媒体记者，特雷莎·梅提议磋商，但立场没有实质性改变，“我在等待‘红线’移位”。

与保守党相比，工党倾向以更软形式“脱欧”，包括贸易方面与欧盟保持紧密关系以及工人权利和环境保护等方面沿用欧盟标准。

党内施压

媒体报道，虽然特雷莎·梅希望把“脱欧”期限延至6月30日，欧盟方面希望宽限更长时间，比如一年，以避免英方可能再次要求延期。

特雷莎·梅所属保守党反对长时间延期，因为那意味着英国将不得不作为欧盟成员国参加定于5月23日举行的欧洲议会选举。

前威尔士事务部次官奈杰尔·亚当斯告诉英国《卫报》，包括内阁大臣在内，超过170名保守党议员联名致信特雷莎·梅，要求她确保英国不参加欧洲议会选举，否则不会有“好结果”。

亚当斯在特雷莎·梅选择与工党磋商后辞职。

另一名保守党议员奈杰尔·埃文斯说，特雷莎·梅如果在4月10日欧盟成员国领导人会议上只能让欧盟认可“长时间”延期，她将面临巨大下台压力。“我和其他许多保守党议员都宁愿英欧贸易关系重回世界贸易组织框架，也不愿意接受令人耻辱的长时间延期、迫使我们参加欧洲议会选举。”

外交大臣杰里米·亨特在几天前举行的内阁会议上重申这一立场。亨特被外界看好为首相继任人选。

英国如果无协议“脱欧”，意味着“脱欧”以后没有过渡期，英欧贸易关系回到世界贸易组织框架，双方经济所受冲击将明显增大。英欧双方迄今都在尽力避免出现这种状况。（陈立希）

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