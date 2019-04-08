工作量太大 英国近半数青年教师考虑10年内离职

英国一项针对1200名青年教师的调查显示，近一半调查对象接受教师入职培训10年内离职或打算离职，主要原因是工作量大。调查报告由最新一期《英国教育研究杂志》刊载。

这项调查历时5年，结果显示，尽管75%的调查对象把教书育人视为一项长期事业，40%至50%的调查对象接受教师入职培训10年内已经离开或者打算离开教师岗位。

已经离职的调查对象中，75%的人离职以求更好地平衡工作与生活，71%说离职是因为工作量大。尽管上岗前已经对教师工作量有所了解，他们很快发现现实“更糟糕”，教师远不是他们期待中个性化、创造性的职业。一些调查对象说，一天工作11小时，一周工作60至70小时，“一学期内没有周末或者晚上能得空满足个人兴趣爱好”。（黄敏）

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