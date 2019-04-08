英国开始签发封面没有“欧洲联盟”字样的护照

英国政府6日证实，开始签发封面不出现“欧洲联盟”字样的护照；为利用库存、节省公共开支，会继续签发封面印有“欧盟”字样的护照。

欧洲议会4日通过法案，在英国无协议脱离欧盟的情况下，允许英国公民一段时间内免签证出入欧洲联盟。

护照版本新旧并存

英国内政部说，3月30日开始签发封面没有“欧盟”字样的护照。

英国原定3月29日正式“脱欧”，由于政府与欧盟达成的协议连续三次遭议会下院否决，“脱欧”进程陷入停滞。不过，护照更改方案如期执行。

英国现行护照封面为紫红色，最上方印有“欧盟”字样。新版护照封面没有“欧盟”字样，依然是紫红色。

一名发言人说：“为了使用库存（封面）、实现税金的最大价值，印有‘欧盟’字样的护照短期内还会签发。”两个版本“都有效”。

关联“脱欧”，英国护照样式不止一次触发争议。英国政府2017年宣布有意重新启用已经弃用30年的深蓝色封面护照，用以“恢复国家认同”。这一方案得到“脱欧派”追捧，遭“留欧派”嘲笑。

英国1921年开始签发深蓝色封面护照。为了与欧盟前身欧洲共同体统一，1988年改为紫红色封面护照。

英国政府去年与一家法国、荷兰合资企业签合同，后者定于今年10月开始印刷深蓝色封面护照。

签证政策暂时不变

欧盟立法机构欧洲议会4日表决，以502票支持、81票反对、29票弃权，通过一份涉及英国公民签证的法案。

法案说，即便英国“无协议脱欧”，英国公民也将获得90天宽限期，免签证前往欧洲联盟其他27个成员国。

法案设置前提，即英国政府同意对等向欧盟成员国的公民提供方便。法新社报道，英国政府承诺满足欧盟要求，原因是类似法案在英国得到广泛支持。

只不过，人员往来仅是“脱欧”议题的一小部分。

英国首相特雷莎·梅5日致信欧洲理事会主席唐纳德·图斯克，要求欧盟把英国“脱欧”的期限推迟至6月30日，给英国更多时间打破国内政治僵局。（杜鹃）

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