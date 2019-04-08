汛情升级 伊朗疏散更多民众谨防新降雨触发洪灾

伊朗西南部持续强降雨迄今确认致死至少70人。地方政府6日疏散更多居民，谨防新一轮降雨触发洪灾。

险情升级

西南部胡齐斯坦省省长吴拉姆－礼萨·沙里亚提6日向伊朗国家电视台证实，向多个城镇和村庄下达了疏散命令。

“疏散令已经发布，”沙里亚提说，“我们建议妇女和儿童离开，要求男性和年轻人留下、帮忙建防洪堤，以便使这些城市免遭洪水影响。”

苏桑盖尔德市有大约5万人口，许多居民向安全区域转移。另外5个社区同样接到疏散命令。在邻省洛雷斯坦，7座村庄面临滑坡威胁，即将开始疏散。

沙里亚提说，这是胡齐斯坦省70年来遭遇的最严重洪灾。“卡尔黑河大坝的进水量（使大坝）保持高水位……官员们只能排泄更多洪水，因为大坝正接近最大蓄水量。”

伊朗内政部长阿卜杜勒－礼萨·拉赫马尼·法兹利说，胡齐斯坦省500万人口中，大约40万人面临洪灾威胁。新疏散令下达前，11座城镇和大量村庄已经疏散。主要城市暂时无须疏散，包括人口170万的首府阿瓦士。

伊朗西南部地区即将迎来新一轮降雨，伊朗国家电视台报道，胡齐斯坦省降水预期8日结束。

损失不轻

伊朗西南部3月19日起持续强降雨，触发洪水，影响大约1900座城市和村庄。伊朗紧急服务部门主管皮尔侯赛因·库利万德告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者，迄今确认至少70人死于洪灾。

暂时没有胡齐斯坦省石油设施受损报告。这一西南省份蕴藏大量石油，按美联社的说法，它的石油产量占伊朗全国的大约80%。

洪水淹没一些村庄。伊朗政府说，已经向南部省份派遣更多机动医疗小组。救灾直升机最近几天安全转移大约1000人。

伊朗伊斯兰革命卫队方面说，这支伊朗最精锐武装力量“尽全力”减小洪灾损失。伊朗石油勘探和其他能源企业同样参与救灾，使用抽水泵排水。

美联社报道，除强降雨，河边建筑物和道路施工普遍忽视安全规定同样加剧洪灾损失。

路透社6日以伊拉克安全部门人士为消息源报道，受洪灾影响，伊拉克关闭东南部米桑省连通伊朗的一处边境口岸，暂停人员和经贸往来。

伊朗正遭受美国制裁。总统哈桑·鲁哈尼3日说，美方制裁妨碍救灾。（刘秀玲）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)