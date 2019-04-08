伦敦施行“超低排放区” 对尾排不达标车辆收费

英国首都伦敦8日开始施行“超低排放区”，对尾气排放量超过标准的机动车额外收费。伦敦市政府预期，新规施行后，伦敦汽车尾气排放量有望减少45%。

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英国《卫报》6日报道，伦敦市政府定于8日零时开始对驶入市中心的车辆征收“超低排放区”费用，即每车每天12.5英镑（约合109.5元人民币）。

“超低排放区”划定范围现阶段等同于征收拥堵费的范围，预期2021年扩大。

自8日起，上午7时至下午6时驶入伦敦市中心地带的排放量超标车辆不仅需要缴纳拥堵费，还将额外支付“超低排放区”费用，合计大约24英镑（210.3元人民币）。

按伦敦市政府的要求，只有“最洁净”的轿车和厢式货车才能免交“超低排放区”费。没有达到欧洲联盟“欧6”排放标准的柴油车以及大多数车龄超过14年的汽油车需要缴费。

市政府将依据车辆牌照识别系统和英国驾驶员和车辆牌照局的数据库信息辨别哪些车辆需要支付“超低排放区”费。如果没有按时缴费，驾车人将面临罚款。伦敦交通局说，90%的伦敦驾车人知道市政府即将征收“超低排放区”费。

目标

伦敦市政府2003年开始向所有进入市中心的车辆征收拥堵费，2017年10月开始向尾气排放不达标的老旧机动车额外收费。

伦敦市政府认为，征收“超低排放区”费可以限制污染车辆出行，从而鼓励人们转用更为清洁的交通方式。

分管环境的伦敦副市长雪莉·罗德里格斯说，空气污染关系社会公平，“最贫穷的人拥有车辆的可能性最小，却最有可能生活在高污染地区”。

伦敦市现有大约超过200万人生活区域空气质量不达标，包括40万儿童。根据欧盟规定，每小时空气中二氧化氮浓度不应超出每立方米200微克，超标次数每年不得多于18次。

市政府预期，加收“超低排放区”费以后，伦敦有望2025年以前实现大部分地区空气质量达到欧盟标准，主要道路和希斯罗机场周边地区除外。到那时，伦敦所有中小学校所处位置都将摆脱空气污染区域。伦敦现有451所学校周边空气质量不达标。

惠民

伦敦大学国王学院一份研究报告说，每天4名伦敦人因空气污染导致的呼吸问题住院接受治疗，包括一名儿童。伦敦住院哮喘儿童的十分之一患病与空气污染直接相关。

不是每个人都欢迎“超低排放区”。英国公路运输协会认定，这一办法“太简单、对驾车人不友好”，一些货运司机可能因而放弃在首都驾驶车辆。

伦敦交通局说，一项旨在帮助小企业和慈善团体报废老旧车辆的项目2月开始施行，涉及“补贴”金额2300万英镑（2亿元人民币）。（杜鹃）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)