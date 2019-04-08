为消解制裁压力 伊朗总统吁扩大与伊拉克的贸易

伊朗总统哈桑·鲁哈尼6日呼吁扩大与邻国伊拉克的天然气和电力贸易，力争将双边贸易额提升至200亿美元。

鲁哈尼6日在伊朗首都德黑兰会晤伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒—迈赫迪，会后告诉媒体：“（向伊拉克）出口电力和天然气计划以及可能的石油出口计划继续，我们准备扩展合同，不仅涉及两国（伊朗、伊拉克），还将拓展到这一地区其他国家。”

美国去年11月5日重新启动对伊朗能源制裁，但允许伊拉克继续从伊朗进口电力和天然气。美国政府3月再次延长对伊拉克豁免期90天。

伊拉克严重依赖伊朗天然气供应，平均每天经由东部和南部输气管道从伊朗进口超过4000万立方米天然气。伊拉克国民议会议长穆罕默德·哈布希3月访问美国时说，今后3年仍需从伊朗进口天然气和电力。伊朗是伊拉克第二大进口商品来源国。

这是阿卜杜勒—迈赫迪首次正式访问伊朗。伊拉克总理办公室一名不愿公开姓名的官员先前告诉法新社记者，阿卜杜勒—迈赫迪访问伊朗期间将讨论“制裁框架以外的贸易事宜”。法新社报道，尽管美国方面希望伊拉克政府与伊朗保持距离，阿卜杜勒—迈赫迪多次表明希望与美国和伊朗同时交好。

鲁哈尼说，希望双边贸易额今后几个月或几年内增加至200亿美元。伊朗媒体报道，双边贸易额现为大约120亿美元。

他希望几个月内启动两伊跨境铁路项目。鲁哈尼3月11日访问伊拉克，是2013年以来伊朗总统首次造访伊拉克。双方当时约定修建跨境铁路。（刘秀玲）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)