利比亚首都武装冲突已造成21人死亡

据利比亚民族团结政府卫生部门7日发布的消息，自本月4日以来，民族团结政府军队与利东部武装力量“国民军”在首都的黎波里的武装冲突已造成21人死亡。

消息说，双方冲突已造成21人死亡、27人受伤。消息没有说明伤亡人员的身份。

本月4日，“国民军”对的黎波里发动军事行动，与利比亚民族团结政府军队进行交战。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（黄灵）

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