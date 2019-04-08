日中友好会馆在东京举办“关于留学的对话”特别论坛

日中友好会馆7日在东京举办后乐讲堂“关于留学的对话”特别论坛，邀请在日本各领域取得突出成就的嘉宾，通过演讲和互动方式畅谈留学话题。

中国驻日本大使馆官员、日中友好会馆相关负责人、日方嘉宾、在日华人以及新一代中国留学生等约120人出席论坛。

中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞胡志平当天在论坛致辞说，今年是“中日青少年交流促进年”，扩大青年学生之间交流有益于夯实两国民意基础，希望广大留学生能为中日友好事业做出贡献。

日中友好会馆常务理事佐藤重和在论坛上分享了自己早年留学中国的经历，他希望中国留学生多与日本人交朋友，成为两国之间的友好桥梁。

中国留日同学总会会长汪先恩等5名中日嘉宾在论坛上发表演讲，主题涉及中国留日学生历史、如何通过留学观察日本、学习型人生等内容。论坛还设置了在场留学生与嘉宾互动的环节，嘉宾们通过面对面交流为留学生答疑解惑。

隶属于日中友好会馆的后乐寮是一座留学生宿舍，主要面向中国公费留学生和进修学者，其历史可追溯至20世纪三、四十年代。1985年，后乐寮在原址重建，如今这里是中国留学生在日本最集中的居住地和活动区，同时也是一个半官方半民间的交流基地，由中日双方共同管理。（姜俏梅）

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