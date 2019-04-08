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美国克利夫兰管弦乐团访沪

2019年04月08日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

拥有逾百年历史的美国克利夫兰管弦乐团6日晚在上海交响乐团音乐厅献演专场音乐会。这是时隔21年，这支美国名团再度造访上海。

克利夫兰管弦乐团创立于1918年，是“美国五大交响乐团”之一。6日晚，乐团演奏了贝多芬的降E大调第五钢琴协奏曲，理查·施特劳斯的交响诗《英雄生涯》。在终场谢幕时，乐团又返场加演了中国作曲家叶小纲创作的《广东音乐组曲》之《旱天雷》等，致敬中国音乐艺术。

参加此次演出的乐团大提琴副首席查尔斯·伯纳德早在1992年就加入乐团，他亲历了1998年克利夫兰管弦乐团访华期间的上海站演出。“今天，中国各地的音乐厅及其设施，建设得更加现代化。观众的素养也不断提高。我看到更多青少年坐在观众席上，这令人印象深刻。”谈及此次重返上海演出，伯纳德感慨道。

克利夫兰管弦乐团7日晚将在上海交响乐团音乐厅再演一场，随后将赴南京、武汉、北京演出，并与多地音乐教育机构开展交流。（许晓青）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)
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