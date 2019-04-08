专家解读：中新合作大有可为

日前，新西兰总理阿德恩访问中国。《新西兰先驱报》刊登报道称，阿德恩访华具有象征意义，表明新中两国有意愿增进友谊。“访华给了中国一个更全面了解阿德恩的机会，也给了阿德恩一个与中国建立信任的契机”。该媒体指出，“在贸易方面，中国对我们而言比任何其他国家都重要。”

新西兰国家电视台报道指出，以“一带一路”倡议为契机，新西兰正在积极谋求与中国在商业领域的合作。新西兰外交和贸易部官员表示：“我们已经详细了解了‘一带一路’倡议及其对于新西兰的意义，‘一带一路’倡议无疑能够给我们的经济带来动力，并将两国关系提升到一个新的水平。”

同时，新西兰商业、创新和就业部官网表示，中国正在迅速成为全球科学成果的主要贡献者之一，该部已与中国科学院签订备忘录，将着手促进新西兰与中国之间更加广泛的科研合作。

自中新建交以来，两国之间关系持续深化，取得跨越式发展，已成为不同社会制度、不同大小国家互利合作的典范。在同中国交往的过程中，新西兰创造了多项“第一”：新西兰是第一个承认中国完全市场经济地位、第一个同中国签署并实施双边自贸协定、第一个以创始成员国身份加入亚洲基础设施投资银行的西方发达国家。

近年来，中新在经贸合作方面不断取得进展。目前，中国已经超越澳大利亚，成为新西兰第一大贸易伙伴，2018年两国间的双边贸易额近190亿美元。当下，中新正在就双边自贸协定的升级进行谈判，将惠及诸如电子商务投资、服务业等更多行业。同时，新西兰已确定将于4月派高级别代表团来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。在经贸合作日趋深入的同时，中新人文交流也不断深化。2019年是中国—新西兰旅游年。目前，中国已成为新西兰第二大旅游客源国。

中新关系取得巨大进步源于两国广泛的共同利益。首先，中新两国的经济互补性强，深化两国经贸合作有助于双方取长补短。此外，中新两国都是自由贸易的受益者，也成为自由贸易的倡导者。中国积极参与全球气候治理，认真实施积极应对气候变化的国家战略。作为岛国，新西兰也亟待采取措施应对全球变暖等一系列气候问题。同时，中新同为亚太地区的重要国家，该地区的和平与稳定需要两国通力合作。

中新关系深化，利好明显。从双边层面来看，在中新加强经贸交流的过程中，两国能为彼此提供更多机遇，推动民间交往。从地区层面来看，中新双方均为亚太经合组织、东亚峰会等重要国际组织的成员，双方在多个框架内展开合作，有利于进一步巩固亚太地区和平稳定。从全球层面来看，新西兰经济是典型的外向型经济，中国的发展也离不开国际贸易。在当今贸易保护主义日渐抬头的大背景下，中新双方秉持贸易自由化原则，不仅有利于双方经济增长，更有利于维护国际经济秩序，遏制单边主义和贸易保护主义，维护经济全球化和世界多极化发展。

放眼未来，中新合作大有可为。贸易方面，中新双方要继续为双方企业相互投资营造公平公正的营商环境。同时，中新两国之间应继续促进文化交流，尤其应当加强学者智库间的交流，从理论层面为中新关系的发展出谋划策。在地区合作方面，中新两国应当以“一带一路”建设为契机，推动中新两国间各项建设项目的落实。在中国与南太岛国合作的过程中，中国可利用自身的资金和技术优势，新西兰可发挥地理和经验优势，共同推动中国与南太岛国合作迈上新台阶。（魏弘毅、受访专家：中国现代国际关系研究院东南亚与大洋洲研究所副研究员 郭春梅）

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