多方合力护航平安留学

据媒体报道，今年3月，一名中国留学生在加拿大遭暴力绑架，日前已获救。自该案发生以来，便受到极大关注，也引发了海外学子关于留学安全的新一轮讨论。

留学安全呈现新特点

教育部数据显示，2018年度，我国出国留学人员总数为66.21万人，与2017年度相比，出国留学人数增加5.37万人，增长8.83%。随着留学人员规模的不断增长及留学低龄化现象的日益凸显，各类侵害留学人员人身、财产安全，甚至危害生命的案例时有发生，也让留学人员在海外的人身安全问题成为热点话题。

在英国谢菲尔德大学就读的王菁（化名）表示，留学安全一般包括人身和财产两方面。但具体到个人来说，因留学目的国不同、留学学校不同、留学期间租住公寓所在的地区不同等因素，个人可能遇到的危险差异很大。

“这里是中国驻外使领馆，现怀疑你涉嫌犯罪行为……”2018年，针对中国海外留学生的敲诈勒索行为在多国发生，加拿大、德国等均有涉及中国留学生的“虚拟绑架”电话诈骗案例见诸媒体。就此，中国驻外使领馆相继发布紧急提醒，提醒中国留学生严防“虚拟绑架”骗局。

值得关注的是，2018年留学安全呈现出新的特点。就大家关注的全球恐怖活动增多和留学安全之间的关系，相关专家表示，在某些国家，种族主义正在抬头。在此背景下，中国留学生面临新的安全问题。因此，留学生赴留学目的国之前要增强安全意识，了解当地常用法律以及最新的相关案件，了解学校附近的治安状况。

提高应对安全问题能力

就中国学子在海外遭遇危险的原因，王菁认为，留学生安全意识不够是导致留学安全事故发生的重要原因。“虽然对留学生来说，无论是从互联网还是其他渠道都可以看到相关的安全教育材料，而且中国驻外使领馆也会提供各种安全相关培训，但关键还是自己要有安全意识。”王菁说。

由万铎科技发布的《2018年中国赴美留学生安全报告》显示，35%的受访留学生认为自身安全意识薄弱，仅有20%的受访对象表示知道如何应对校园枪击、恐怖袭击这类突发事件。近80%的受访对象表示不知道或不确定如何应对在海外遭遇抢劫或绑架的情况。这也从侧面反映出海外学子的安全意识和应对突发事件的能力都有待提高。

相关专家表示，需要正视因文化差异导致的冲突。了解留学目的国的文化风俗、社会状况、法律法规不仅对迅速融入当地生活有帮助，而且对避免文化冲突、减少因文化差异、国情差异导致的安全问题有重要影响。但《2018年中国赴美留学生安全报告》显示，有36%的受访留学生在到达异国他乡之前，对上述方面只有零星了解。

“以我周围正在留学的中国朋友来说，他们对留学目的国和留学目的学校所在区域了解甚少，因没有做好充分的准备确实容易导致安全问题。”王菁说，“每次一有中国留学生在海外遇到危险的案例曝光，就会紧张一阵。但随着讨论热度的递减，大家的安全之弦就没那么紧绷了。但要保证留学安全，需要时刻有警惕之心。”

为平安留学添力

无论是个人应对危险的经验交流还是各方为保证留学安全出台的相关措施，都在为平安留学添力。

王菁表示，留学生赴留学目的国之前应该尽量了解当地常用法律、文化等，这非常重要。“选校前，也可以借助相关网站事先了解学校附近的治安状况，尽量避免选择坐落在治安状况不佳地区的学校，以远离危险。”

除了海外学子个人增强安全意识外，为留学人员“平安留学”保驾护航，已经纳入了中国相关机构的服务范畴。教育部留学服务中心从2009年开始实施针对留学人员的出国行前培训公益服务，从人身安全、身心健康、国别知识等方面进行培训。

日前举行的2019（第24届）中国国际教育巡回展就设置了平安留学展区，邀请相关专家介绍留学政策、领事保护、人身安全、跨文化交流、留学适应力测评等方面的知识和技能，增强出国留学人员的安全意识。

外交部领事保护中心相关负责人提醒，如果留学生在海外遇到问题，要及时与中国驻外使领馆取得联系，以寻求帮助。在海外安全和合法权益受到侵害的时候，可以就近联系中国的驻外使领馆，提出相关诉求，说明相关情况。驻外使领馆可以根据当地的法律法规、中国的法律法规等，来协助包括留学生在内的中国公民和机构，维护他们的安全和合法权益。（赵晓霞）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)