蒙达尔纪的“红色印记”（海客游）

从巴黎驾车，一路向南约1个半小时，就到达法国小城蒙达尔纪。这座城市风光秀丽、河流纵横、小桥众多，仅有居民1.5万人。

其与中国的缘分还要从上世纪初说起。从1919年开始，近2000名中国进步青年赴法勤工俭学。包括邓小平、蔡和森、陈毅、李富春、蔡畅在内的300余人，先后在这座小城负笈求学。今天的蒙达尔纪市里多处留存着红色印记。

在火车站门口，一个用中法双语标注的“邓小平广场”指示牌吸引了记者注意。2014年，为纪念在此勤工俭学的邓小平，该市将火车站前的广场命名为“邓小平广场”。

法国蒙达尔纪市法中友好协会会长王培文告诉记者，当年勤工俭学学生从上海黄埔港或福建马尾港出发，横渡东海、南海，经过马六甲海峡，进入印度洋，再过地中海，抵达法国马赛，上岸后搭乘火车来到这里，前后大约需要两个月时间，非常辛苦。

中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆，位于一栋有300多年历史的老建筑里，这里曾是勤工俭学青年的寓所。在展厅里，摆着蔡和森用过的桌椅。当时，他每天对照字典翻译法语版马克思主义小册子，供大家交流。这里收藏了邓小平当年的居留登记卡和工作档案卡。据记载，邓小平曾在一家名为玉劲松的工厂上班，被分配在木底胶皮面鞋部工作，一天工作10小时，星期六下午休息。新来的学徒工每小时工钱1法郎。一般的工人一天做10只鞋，而邓小平可做20多只。

在独吉公园里，几棵大树需两人合抱才能丈量。1920年夏，为躲避追查，20多名留法学生在一处怪石嶙峋的假山前开会，提出了“建立一个新民主主义政党”等主张。如今，这座假山仍然完好保存在公园里。

今年5月4日，由著名雕塑家吴为山创作的《百年丰碑》雕塑将在邓小平广场落成。该市市长贝努瓦告诉记者：“如今，越来越多中国游客来到蒙达尔纪，这里是中法友谊的见证，我们对此非常骄傲。”（彭训文）

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